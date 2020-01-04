Haberler » Güncel » Bayburt'ta öğrencilere uygulamalı trafik eğitimi verildi - Haber

Bayburt'ta öğrencilere uygulamalı trafik eğitimi verildi

Bayburt Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Şube Müdürlüğü'nün başlattığı çalışma ile seyyar trafik pistinde öğrencilere uygulamalı trafik eğitimi veriliyor.

04.01.2020 13:08 | Son Güncelleme: 04.01.2020 13:13 Bayburt'ta öğrencilere uygulamalı trafik eğitimi verildi
Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Şube Müdürlüğü'nün başlattığı çalışma ile seyyar trafik pistinde öğrencilere uygulamalı trafik eğitimi veriliyor.

Bayburt Emniyet Müdürlüğüne bağlı Toplum Destekli Şube Müdürlüğü personelleri tarafından çocuklara uygulama trafik kuralları öğretiliyor. Polisler çocuklara önce sunum ve broşürlerle kuralları anlatıyor sonra akülü araçlarla trafik işaretlerinin bulunduğu parkurda uygulamayı gösteriyor. Bu proje kapsamında Bayburt Sevgi Çiçeği Anaokulu ile Bayburt Şehit Cem Nuri Başgül İlkokulu öğrencilerine yönelik Şehit Cem Nuri Başgül İlkokulu salonuna kurulan seyyar trafik pistinde öğrencilere trafik polisi marifetiyle uygulamalı trafik eğitimi verildi.

Toplum Destekli Şube Müdürlüğü'nde görevli polislerin yoğun çalışmasıyla yapılan eğitimlerde trafik ışıkları, emniyet kemeri, çocuk koltukları ile ilgili bilgiler verildi. Çocuklar sevdikleri akülü araçlara binerek direksiyon başına geçti. Burada polis nezaretinde uygulaması gereken kuralları yaparak hem eğlendiler hem de trafik işaretlerini öğrendiler. - BAYBURT

Emniyet Müdürlüğü, Bayburt, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

14:15   Annelerin HDP önündeki evlat nöbeti 124'ncü gününde - Haber
14:15   Hamsi firarda - Haber
14:14   Fethiye'deki göçmen faciasında 7 kayıp aranıyor - Haber
14:13   Suriye'de rejim güçlerinin hava saldırıları sürüyor - Haber
14:13   Fare zehri içerek intihar etti, eşini sorumlu tuttu - Haber
11:29   Şehit Ömer Halisdemir'in anıtı başında yapılan saygısızlık sosyal medyayı ayağa kaldırdı - Haber
23:52   Canlı yayında, İsmail Saymaz ile Selman Öğüt arasında çıkan 'ezan' tartışması sonrası reklama gidildi - Haber
21:40   Eski Nissan CEO'su Ghosn'un Lübnan'a kaçması olayıyla ilgili 5 kişi tutuklandı - Haber
20:48   ABD, Orta Doğu'ya 3 bin 500 asker daha gönderdi - Haber
20:42   Son dakika: Dışişleri'nden Irak'a seyahat uyarısı yapıldı - Haber
4.01.2020 14:16:39