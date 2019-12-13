Haberler » 3. Sayfa » Bayburt'ta öldürülen Zehra Erdemir, son yolculuğuna uğurlandı - Haberler

Bayburt'ta öldürülen Zehra Erdemir, son yolculuğuna uğurlandı

Bayburt'ta, uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden Zehra Erdemir, son yolculuğuna uğurlandı.

13.12.2019 15:52 | Son Güncelleme: 13.12.2019 15:57Bayburt'ta öldürülen Zehra Erdemir, son yolculuğuna uğurlandı
'ta, uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden Zehra Erdemir, son yolculuğuna uğurlandı.

Bayburt'ta, çalıştığı Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezinde, uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden 1 çocuk annesi Zehra Erdemir (45), dualarla son yolculuğuna uğurlandı.

Erdemir'in cenaze namazı Tuzcuzade Mahallesi'nde bulunan Tuzcuzade Camisi'nde ikindi namazını müteakip kılındı. Cenaze namazına Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, Garnizon Komutanı Hava Savunma Albay Yusuf Diker, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Cumhuriyet Başsavcısı Mahmut Bıçakcı, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun ve çok sayıda cemaat katıldı.

Helallik alınıp namazın kılınmasının ardından Zehra Erdemir'in cenazesi Çayırözü Köyü Mezarlığında dualarla defin edildi.

Olayın geçmişi

Bayburt'ta dün sabah saatlerinde meydana gelen olayda, 1 çocuk annesi Zehra Erdemir, bir süredir kendisini rahatsız eden R.Ç.'nin bıçaklı saldırısına uğrayıp kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Saldırgan R.Ç. daha sonra Bayburt Üniversitesi Dede Korkut Külliyesine geçerek burada temizlik çalışanı Süleyman Alan'ı da kalbinden bıçaklayarak yaraladı. Saldırgan üniversite güvenlik görevlileri tarafından yakalanarak polise teslim edildi. - BAYBURT

Bayburt, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

16:12 Beykoz'da bir evde 2 kişinin cesedi bulundu - Haberler
16:11 Ahmet Davutoğlu yeni kurulan partiyi tanıttı - Haberler
16:10 TBMM Başkanı Şentop: "Ciddiye alınacak bir karar değil" - Haberler
16:09 İzmir açıklarında 35 düzensiz göçmen yakalandı - Haberler
16:06 Kuş esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi - Haberler
15:31 Ahmet Davutoğlu ile Nihal Olçok el ele poz verdi - Haberler
15:18 Davutoğlu, yeni partisini AK Parti'nin temel ilkelerinin okunduğu salonda ilan etti - Haberler
15:04 Cumhurbaşkanı Erdoğan aile yakınının cenazesine katıldı - Haberler
14:51 İmamoğlu, "Otur işine bak" diyen Erdoğan'a yanıt verdi: En iyisini 16 milyon bilir - Haberler
14:37 Esenyurt'ta metruk binada 15 günlük bebek cesedi bulundu - Haberler
13.12.2019 16:22:57