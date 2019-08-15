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Bayburt'ta orman yangını

Bayburt'ta orman yangını 5 saatte kontrol altına alındı.

15.08.2019 20:14 Bayburt'ta orman yangını
Bayburt'ta orman yangını 5 saatte kontrol altına alındı.

Bayburt'un Karşıgeçit Köyü ile Yazyurdu Köyü arasında bulunan ormanlık alanda bugün öğle saatlerinde yangın çıktı. Vatandaşların fark etmeleri üzerine yangın itfaiye ve Bayburt Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerine bildirildi. Rüzgarında etkisiyle geniş alana yayılan yangının dumanları gökyüzünü kapladı.

Ekipler ve vatandaşlar arazöz ile açılan yollardan geçerek, yangına müdahale etti. Yangın ekiplerin ve vatandaşların müdahalesiyle yaklaşık 5 saatte kontrol altına alınarak soğutma çalışması yapıldı.

Yangında karaçam ağaçlarının zarar gördüğü belirlendi. - BAYBURT

Orman İşletme Müdürlüğü, İtfaiye, Bayburt, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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