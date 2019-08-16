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Bayburt'ta orman yangınında 100 dönüm alan zarar gördü

Bayburt'un Karşıgeçit ile Yazkurdu köyleri arasındaki ormanlık alanda meydana gelen yangında yaklaşık 100 dönüm alan zarar gördü.

16.08.2019 17:57 Bayburt'ta orman yangınında 100 dönüm alan zarar gördü
Bayburt'un Karşıgeçit ile Yazkurdu köyleri arasındaki ormanlık alanda meydana gelen yangında yaklaşık 100 dönüm alan zarar gördü.

Karşıgeçit ile Yazkurdu köyleri arasındaki ormanlık alanda dün öğle saatlerinde başlayan yangın bugün kontrol altına alındı. Ormanlık alanda 3-4 noktada devam eden yangını soğutma çalışmaları sürerken, arazinin sarp olması nedeniyle arazözlerle yangına müdahale edilemedi. Vatandaşlar kazma küreklerle ekiplere destek verirken itfaiyenin yanı sıra Orman İşletme Müdürlüğü ve Özel İdare ekipleri de söndürme çalışmalarına katıldı. Kontrol altına alınan yangında 100 dönüm alan zarar gördü. - BAYBURT

Bayburt, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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