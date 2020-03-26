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Bayburt'ta Psikososyal Destek Hizmetleri Birimi oluşturuldu

Bayburt Sağlık Müdürü İlker Hancı, kurum bünyesinde Psikososyal Destek Hizmetleri Birimi oluşturulduğunu bildirdi.

26.03.2020 16:30 | Son Güncelleme: 26.03.2020 16:30
Bayburt'ta Psikososyal Destek Hizmetleri Birimi oluşturuldu
Bayburt Sağlık Müdürü İlker Hancı, kurum bünyesinde Psikososyal Destek Hizmetleri Birimi oluşturulduğunu bildirdi.
Hancı, yaptığı yazılı açıklamada, İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde 23 Mart'tan itibaren 08.00-24.00 saatleri arasında vatandaşa koronavirüs salgını sebebiyle öfke, korku ve stres düzeyini en aza indirmek için profesyonel meslek elamanları tarafından psikososyal destek hizmeti verilmeye başlandığını vurguladı.
Hancı, talep edenlere 04582112831 ile 05525696935 numaralı hatlardan ücretsiz hizmet verildiğini kaydetti.
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Kaynak: AA

Etiketler: İl Sağlık Müdürlüğü, 23 Mart, Bayburt, Güncel

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