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Bayburt'ta psikososyal destek hizmetleri birimi oluşturuldu

Bayburt İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde psikososyal destek hizmetleri birimi oluşturuldu.

27.03.2020 11:49 | Son Güncelleme: 27.03.2020 11:51
Bayburt'ta psikososyal destek hizmetleri birimi oluşturuldu
Bayburt İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde psikososyal destek hizmetleri birimi oluşturuldu.

İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde 23 Mart 2020 tarihinden itibaren 08: 00 ve 24: 00 saatleri arasında vatandaşların korona virüs salgını sebebiyle öfke, korku ve stres düzeyini en aza indirmek için profesyonel meslek elamanları tarafından psikososyal destek hizmeti verilmeye başlandı.

Talep eden vatandaşların 04582112831 sabit hat ve 05525696935 numaralı mobil hattan ücretsiz faydalanabilecekleri belirtildi. - BAYBURT

Kaynak: İHA

Etiketler: İl Sağlık Müdürlüğü, 23 Mart, Bayburt, Güncel

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