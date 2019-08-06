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Bayburt'ta rahatsızlanan askerler tedavi altına alındı

Bayburt'ta rahatsızlandıkları için hastaneye kaldırılan 36 askerden 35'i taburcu edildi.

06.08.2019 22:32 Bayburt'ta rahatsızlanan askerler tedavi altına alındı
Bayburt'ta rahatsızlandıkları için hastaneye kaldırılan 36 askerden 35'i taburcu edildi.
Bayburt 17'nci Komando Tugay Komutan Yardımcılığında vatani görevlerini yapan 36 bedelli asker, baş dönmesi ve mide bulantısı şikayetiyle Bayburt Devlet Hastanesine götürüldü.
Burada çeşitli tetkikler yapılan askerlerde, yorgunluk ve mevsimsel değişime bağlı kırgınlık tespit edildi.
Ayakta tetkik ve tedavileri yapılan askerlerden 35'i taburcu edilirken, 1 asker ise gribal enfeksiyon nedeniyle tedavi altına alındı.
Askerlerin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

bedelli, Komando, Bayburt, Güncel

Kaynak: AA

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