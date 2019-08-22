Haberler» Güncel» Haber

Bayburt'ta sağanak yağış bekleniliyor

Hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyredeceği Bayburt'ta gök gürültülü sağanak yağış bekleniliyor.

22.08.2019 09:55 Bayburt'ta sağanak yağış bekleniliyor
Hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyredeceği Bayburt'ta gök gürültülü sağanak yağış bekleniliyor.

Meteoroloji 11. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmede, bölge genelinde havanın parçalı çok bulutlu, bölgenin kıyı kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların Giresun ve Rize çevreleri ile Trabzon'un batı ilçeleri ve Artvin'in kıyı kesimleri ve Bayburt'ta yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede rüzgar batı ve kuzeybatı, zamanla güneybatı yönlerden orta kuvvette esecek.

Gece en düşük hava sıcaklığının 13 derece olarak ölçüldüğü Bayburt'ta gün içinde en yüksek hava sıcaklıkları ise 30 derece olacak. - BAYBURT

Bayburt, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
10:34   Şanlıurfa'da terör operasyonu
10:34   Şanlıurfa'da motosiklet kazası: 1 ölü
10:33   Marmaris esnafı İngilizce'den sonra Rusça öğreniyor
10:32   Husilerden Suudi Arabistan hava üssünün vurulduğu iddiası
10:32   ANKARA-TARIM VE ORMAN BAKANI PAKDEMİRLİ THK UÇAKLARI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALARDA BULUNDU-1
10:31   5 gündür aranan gencin baraj gölünde cesedi bulundu
10:31   Pakdemirli: "THK siyasetin oyuncağı olmuş durumdadır, ana muhalefet partisiyle birlikte hareket...