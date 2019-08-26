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Bayburt'ta sağanak yağış sele dönüştü

Bayburt'ta sağanak yağış sele dönüştüBAYBURT - Bayburt'ta gök gürültülü sağanak yağış sele dönüştü.

26.08.2019 18:01
Bayburt'ta sağanak yağış sele dönüştü
Bayburt'ta sağanak yağış sele dönüştü
BAYBURT - Bayburt'ta gök gürültülü sağanak yağış sele dönüştü.
Bayburt kent merkezinde etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz yönde etkiledi. Yakalaşık 1 saat süren yağış sonrasında birçok cadde ve sokakta su taşkını yaşandı. Kentte haftanın bir günü kurulan halk pazarını basan sel suları nedeniyle buradaki esnaf, ürünlerini kurtarmak için büyük çaba sarf etti. Yağmurdan korunmak isteyen vatandaşlar da saçaklar ve meyve sebze satıcılarının şemsiyeleri altında yağışın dinmesini bekledi.
Sağanak yağış dolayısıyla cadde ve sokaklarda oluşan su birikintisi nedeniyle sürücüler güçlükle ilerleyebildi.
Bayburt'ta sağanak yağış sele dönüştü

Bayburt, Genel

Kaynak: İHA

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