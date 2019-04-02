Bayburt'ta Sağlık Personeline Hizmet İçi Eğitim Verildi

Bayburt Sağlık Müdürlüğü'nün hizmet içi eğitimleri kapsamında "Neonatal Tarama Programı" eğitimi düzenlendi.
İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Bayburt Devlet Hastanesi kadın doğum servisi, doğumhane, yenidoğan yoğun bakım ünitesinde görevli personele yönelik, Neonatal Tarama Programı, topuk kanının önemi, alınması, saklanması ile gönderilmesi konularında eğitim verildiği bildirildi.
Hizmet içi eğitimin Bayburt Devlet Hastanesi Eğitim Salonunda düzenlendiği belirtildi.
Devlet Hastanesi, Bayburt, Güncel
Kaynak: AA