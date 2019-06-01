Bayburt
'ta Sakal-ı Şerifi'e yoğun ilgi
BAYBURT - Bayburt Yakutiye
Camisi'nde muhafaza edilen Sakal-ı Şerifi, Kadir Gecesi
dolayısıyla ziyarete açıldı. Yakutiye Camisi'nde özel bir sandukanın içinde 40 katlı örtü ile kaplı ve küçük cam tüp içinde korunan Sakal-ı Şerif, tekbirlerle bulunduğu yerden alınarak halkın ziyaretine sunuldu.Teravih namazı sonrası ziyarete açılan Sakal-ı Şerifi önce erkekler ardından da kadınlar ziyaret etti.Yakutiye Camisi imam hatibi Enis Aslan, Hazreti Peygamber'in emanetlerinden Sakal-ı Şerif'in Yakutiye Camisi vakfiyesinde kayıtlı olduğunu söyledi.Sakal-ı Şerif'in kandil geceleri ziyarete açıldığını belirten Aslan, bu kutsal emaneti görmek için kadın, erkek, çocuk her yaştan vatandaşın bu gecelerde Yakutiye Camisi'ne geldiğini kaydetti.
Kaynak: İHA
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