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Bayburt'ta Şehit Nusret Parkı yeniden düzenlenecek

Bayburt Belediyesi tarafından Şehit Nusret Parkı yeniden düzenlenecek.

15.04.2020 17:00 | Son Güncelleme: 15.04.2020 17:35
Bayburt'ta Şehit Nusret Parkı yeniden düzenlenecek
Bayburt Belediyesi tarafından Şehit Nusret Parkı yeniden düzenlenecek.
Cumhuriyet Caddesi'ndeki parkta yapılacak yeni düzenleme dolayısıyla söküm çalışmaları başladı.
Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, çalışmaların yapıldığı bölgede incelemelerde bulundu.
Pekmezci, tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede ilaçlama, dezenfeksiyon ve temizlik çalışmaları başta olmak üzere bütün imkanları seferber ederken bir taraftan da halka hizmet etmeye gayret gösterdiklerini belirtti.
Şehit Nusret Parkı'nı daha modern hale getirerek halkın hizmetine sunacaklarını vurgulayan Pekmezci, şunları kaydetti:
"Vatandaşlarımızın ortak kullanım alanı olan Şehit Nusret Parkı'nı şehrimizin mevsim koşullarına uygun ağaç ve bitkilerle donatıp oturma grupları ile vatandaşlarımızın nefes alabileceği bir alan oluşturacağız. İnşallah bu salgın sona erdiğinde vatandaşlarımızla parklarımızda ve birçok mekanda bir araya geleceğiz."

Kaynak: AA

Etiketler: Cumhuriyet Caddesi, Hükmü Pekmezci, Bayburt, Güncel
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