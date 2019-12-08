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Bayburt'ta soğuk hava

Soğuk havanın etkisini artırdığı Bayburt'ta buzlanma ve don olayı ile birlikte sis ve pus hadisesi bekleniyor.

08.12.2019 12:25 | Son Güncelleme: 08.12.2019 12:30Bayburt'ta soğuk hava
Soğuk havanın etkisini artırdığı 'ta buzlanma ve don olayı ile birlikte sis ve pus hadisesi bekleniyor.

Meteoroloji 11. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, Doğu Karadeniz Bölgesinde havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç ve yüksek kesimlerde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte sis ve pus hadisesi bekleniyor.

Hava sıcaklıklarında düşüş yaşanan bölgede rüzgar güney yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette esecek.

Bayburt'ta gece en düşük hava sıcaklığı eksi 8 derece, Demirözü ve Aydıntepe ilçesinde ise eksi 8 derece olarak ölçüldü.

Kar kalınlığının 25 santimetre olduğu Kop Kayak Merkezinde de en düşük hava sıcaklığı eksi 11 derece oldu. - BAYBURT

Doğu Karadeniz, Bayburt, Güncel

Kaynak: İHA

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