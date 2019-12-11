Haberler » Güncel » Bayburt'ta soğuk hava - Haber

Bayburt'ta soğuk hava

Soğuk havanın etkili olmasıyla birlikte buzlanma ve don olayının yaşandığı Bayburt'ta en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 8 derece ile Demirözü ilçesinde kaydedildi.

11.12.2019 09:39 | Son Güncelleme: 11.12.2019 09:44Bayburt'ta soğuk hava
Soğuk havanın etkili olmasıyla birlikte buzlanma ve don olayının yaşandığı 'ta en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 8 derece ile ilçesinde kaydedildi.

Meteoroloji 11. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, Doğu Karadeniz Bölgesinde havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç ve yüksek kesimlerde gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte akşam saatlerinden itibaren ise yüksek kesimlerde sis ve pus hadisesinin etkili olacak.

Hava sıcaklıklarında düşüş yaşanan bölgede rüzgar doğu ve güneydoğu yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette esecek.

Bayburt'ta gece en düşük hava sıcaklığı eksi 5 derece, Demirözü ilçesinde sıfırın altında 8 derece, Aydıntepe ilçesinde ise sıfırın altında 7 derece olarak ölçüldü. Kar kalınlığının 25 santimetre olduğu Kop Kayak Merkezinde de en düşük hava sıcaklığı eksi 10 derece oldu.

"Kontağı çevirmeden önce kaputa vur"

Öte yandan soğuk havanın etkili olduğu Bayburt'ta hayvanseverler araç sürücülerine kontağı çevirmeden önce kaputa vur tavsiyesinde bulundu.

Bayburt Üniversitesi Hayvanseverler Kulübü öğrencileri, "Soğuk havalarda aracınızı çalıştırmadan önce lütfen kaputa vurun, minik dostlarımız soğuktan korunmak için aracınızın motoruna girmiş olabilir" dedi. - BAYBURT

Doğu Karadeniz, Demirözü, Bayburt, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

11:23 Bu ailenin sohbetlerinde tek konu "tekvando" - Haber
11:23 15 ilden 20 itfaiyeci daha sertifika aldı - Haber
11:23 Prof. Dr. Sözbilir: 7.2 büyüklüğüne varan depremler üreten diri faylar var - Haber
11:22 Karaburun'da 'Toprak Ana Günü' kutlaması - Haber
11:22 Devrilen motosikletteki baba ve oğlu yaralandı - Haber
11:18 Nihal Olçok'tan tartışma yaratacak sözler: Abdullah'ın mezarını açtırabilirim - Haber
11:07 Son dakika: Bakan Soylu "Kamuoyu bunu ilk defa duyacak" diyerek açıkladı: Dağlara mektuplar ve broşürler atıyoruz - Haber
10:50 İstanbul'da yılbaşı öncesi sahte içki operasyonu gerçekleştirildi - Haber
10:11 Kepçeyle "akrobatik" hareketler yapan operatöre ceza - Haber
09:37 Son dakika: Suruç Belediye Başkan vekiline suikast hazırlığındaki terörist yakalandı - Haber
11.12.2019 11:31:42