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Bayburt'ta soğuk hava etkisini artırdı

Bayburt'ta önceki gün yağan kar yağışının ardından soğuk hava etkisini artırdı.

07.12.2019 11:09 | Son Güncelleme: 07.12.2019 11:13Bayburt'ta soğuk hava etkisini artırdı
'ta önceki gün yağan kar yağışının ardından soğuk hava etkisini artırdı. Araçların camları ve su birikintileri buz tuttu.

Meteoroloji 11. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, Doğu Karadeniz Bölgesinin iç ve yüksek kesimlerinde 2 gün boyunca (07-08 Aralık 2019 Cumartesi ve Pazar günleri) kuvvetli, yer yer çok kuvvetli buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Buzlanma ve don alayından dolayı meydana gelebilecek ulaşımda aksamalara karşı vatandaşların, ilgililerin ve sürücülerin dikkatli ve tedbirli olmaları hususunda uyarıda bulunuldu.

Araç camları ve su birikintilerin buz tuttuğu Bayburt'ta gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 7 derece olarak ölçüldü.

Bayburt'un ilçelerinde ise en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere; Aydıntepe ve Demirözü'nde 8 derece oldu.

Gün içerisinde beklenilen sıcaklık değeri ise sıfır ila 4 derece arasında olacak. - BAYBURT

Doğu Karadeniz, Bayburt, Güncel

Kaynak: İHA

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