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Bayburt'ta sokak hayvanları için mama ve su bırakıldı

Bayburt'ta korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokak hayvanlarının aç kalmaması için yaşam alanlarına mama ve su bırakıldı.

09.04.2020 09:27 | Son Güncelleme: 09.04.2020 09:27
Bayburt'ta sokak hayvanları için mama ve su bırakıldı
Bayburt 'ta korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokak hayvanlarının aç kalmaması için yaşam alanlarına mama ve su bırakıldı.

İçişleri Bakanlığının korona virüsle mücadele kapsamında gönderdiği genelge ve Vali Cüneyt Epcim'in talimatıyla sokak hayvanlarının yaşam alanlarına mama, yem, yiyecek ve su bırakıldı. Bayburt Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri bu zorlu süreçte yiyecek ve içecek bulmakta zorlanabilecek sokak hayvanlarının aç kalmaması için gerekli tedbirleri aldı. Bu kapsamda sokak hayvanlarının yoğun olduğu Bayburt Kalesi, Bayburt Belediye Mezbanesi, Muhsin Yazıcıoğlu Parkı ve Bayburt Belediyesi Hayvan Barınağı gibi yerlere mama, yem ve su bırakıldı.

Kentte sokak hayvanlarının aç ve susuz kalmaması için her türlü tedbirin alınarak hayvan refahının korunması için gerekli çalışmaların devam edeceği belirtildi. - BAYBURT

Kaynak: İHA

Etiketler: Bayburt, Güncel
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