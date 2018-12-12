Bayburt
'ta, "Sünneti Anlamak" konulu konferans düzenlendi. Bayburt Üniversitesi
Baberti Yerleşkesindeki Prof. Dr. Fuat Sezgin
Konferans Salonu'ndaki konferansa Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun
, İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nasrullah Hacımüftüoğlu, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.
Din istismarı pek çok yerde Süleyman Demirel Üniversitesi
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Talat Sakallı
, konferansta yaptığı konuşmada, yanlış din algısının özellikle din istismarı ile ileri boyutlara ulaştığını belirterek, bunu yapanların maddi menfaat, makam, mevki peşinde olan ya da başka insanların dini duygularını sömürme peşindeki kişiler olduğunu söyledi.
Din istismarının televizyon kanallarında bal ya da ilaç gibi birçok ürün satışı yapan kişilere kadar ulaştığına dikkati çeken Sakallı, "Bir başkasını da 15 Temmuz'da yaşadık. Türkiye
'yi birilerine peşkeş çekme noktasına kadar varabiliyor. Bunları değerlendirdiğiniz de temelinde İslam dinini ve onun temel kaynağından olan asli kaynaklar dediğimiz kitap ve sünnete bakışı yansıtabiliyor." dedi.
Hadis uzmanlığı Arapça bilmeyi gerektirir
Günümüzde hadisler ve sünnet konusundaki tartışmaların çeşitli kategorilerde toplandığına dikkati çeken Sakallı, Türkiye özelinde bazı akademik tespitlerine ilişkin şunları kaydetti:
"Sünnet ve hadis konularındaki en büyük ihtilaf sebebi bilinçli çarpıtma operasyonları ve cımbızla kavram seçme yaklaşımıdır. Hadis bilgisi, diğer inanç bilgi sisteminin bir parçası olduğu için yalnız başına düşünülemez ve bütünle birlikte anlamlıdır. Bir hadisi anlamak ve anlatmak için dil, gramer ve retorik bilgisi ileri olmalıdır ki bazı ufak farklılıklar büyük problemlere dönüşmesin."
Bayburt
12 Aralık 2018 Çarşamba 18:09