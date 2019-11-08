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Bayburt'ta Tarım Yerleşkesi Projesi devam ediyor

Bayburt yapımı üç etap olarak planlanan Tarım Yerleşkesi Projesi kapsamındaki canlı hayvan pazarı ve kesimhane inşası devam ediyor.

08.11.2019 17:38 | Son Güncelleme: 08.11.2019 17:42 Bayburt'ta Tarım Yerleşkesi Projesi devam ediyor
yapımı üç etap olarak planlanan Tarım Yerleşkesi Projesi kapsamındaki canlı hayvan pazarı ve kesimhane inşası devam ediyor.
Tarım yerleşkesi içinde yer alan canlı hayvan pazarı ve kesimhane, sokak hayvanları barınağı ve diğer tesisleri gezen Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, ilgililerden bilgi aldı.
Pekmezci, gazetecilere yaptığı açıklamada, projenin şehre, tarım ve hayvancılıkta ivme kazandıracağını söyledi.
Canlı hayvan pazarı ve kesimhanenin gelecek sezona tamamlanması için gayret sarf ettiklerini anlatan Pekmezci, ekonomisi ağırlıklı olarak tarım ve hayvancılığa bağlı Bayburt için projenin büyük bir önem taşıdığını vurguladı.
Pekmezci'ye incelemelerinde Belediye Başkan Yardımcısı Süreyya Türkmenli'nin yanı sıra ilgili birim müdürleri eşlik etti.

Hükmü Pekmezci, Bayburt, Güncel

Kaynak: AA

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