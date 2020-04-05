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Bayburt'ta tedbirlere uymayan işletmelere para cezası kesildi

Bayburt'ta İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararlarına uymayanlara ceza kesildi.

05.04.2020 07:50 | Son Güncelleme: 05.04.2020 07:50
Bayburt'ta tedbirlere uymayan işletmelere para cezası kesildi
Bayburt 'ta İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararlarına uymayanlara ceza kesildi.

Bayburt'ta yeni tip korona virüs (Kovid-19)'un tehlikeli sonuçlarından vatandaşları korumak ve virüsün toplum içerisinde yayılımının önlenmesine yönelik İl Hıfzıssıhha Kurulu kararları gereğince denetimler devam ediyor. Kovid19'la mücadeleye yönelik alınan kararlar bu doğrultuda esnetilmeden hayata geçiriliyor.

Vatandaşların topluca bir arada bulunduğu ve hastalığın bulaşma riskini artıracağı değerlendirmesiyle faaliyetlerine İçişleri Bakanlığı genelgesiyle geçici ara verilen işletmelerde İl Sağlık Müdürlüğü ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından denetim yapıldı. Denetimler sonucu kurulun 2020/6 sayılı kararlarına muhalefet ettiği tespit edilen 3 kıraathane ve bir çayevine toplam 12 bin lira idari para cezası uygulandı. Denetimler kapsamında işletmelerde bulunan 22 kişiye 'Emire Aykırı Davranışta Bulunmaktan 8 bin 624 lira, bir vatandaşa da Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. Maddesi uyarınca 300 lira idari para cezası uygulandı.

İl genelindeki denetimler işletmelerle sınırlı kalmadı. İçişleri Bakanlığı'nın 65 yaş ve üstü kimselerin ikametlerini terk etmelerini sınırlandıran ve yolcu taşımacılığını düzenleyen genelgelerine göre de 5 kişiye tedbirlere aykırı davranmaktan, 1 kişiye de fazla yolcu taşımaktan Kabahatler Kanunu'na göre işlem yapıldı. - BAYBURT

Kaynak: İHA

Etiketler: İçişleri Bakanlığı, Bayburt, 3. Sayfa
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