Haberler » Güncel » Bayburt'ta trafiğe kayıtlı araç sayısı 15 bin 618 oldu - Haber

Bayburt'ta trafiğe kayıtlı araç sayısı 15 bin 618 oldu

Bayburt'ta trafiğe kayıtlı araç sayısı Ekim ayı sonu itibarıyla 15 bin 618 oldu.

04.12.2019 15:56 | Son Güncelleme: 04.12.2019 16:01Bayburt'ta trafiğe kayıtlı araç sayısı 15 bin 618 oldu
'ta trafiğe kayıtlı araç sayısı Ekim ayı sonu itibarıyla 15 bin 618 oldu.

İstatistik Kurumu (TÜİK) Erzurum Bölge Müdürlüğünden alınan verilere göre, Türkiye'de trafiğe kayıtlı araç sayısı Ekim ayı sonu itibarıyla 23 milyon 153 bin 556 adet olurken Bayburt'ta trafiğe kayıtlı araç sayısı ise 15 bin 618 oldu.

Bayburt'ta Ekim ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam 15 bin 618 adet taşıtın yüzde 43' ünü otomobil, yüzde 3,8'ini minibüs, yüzde 0,8'ini otobüs, yüzde 18,8'ini kamyonet, yüzde 4,3'ünü kamyon, yüzde 7,8'ini motosiklet, yüzde 0,6'sını özel amaçlı taşıtlar, yüzde 20,9'unu ise traktör oluşturdu. Bayburt'ta Ekim ayı sonu itibarı ile trafiğe kayıtlı toplam 15 bin 618 adet taşıt ile Türkiye il sıralamasında 79. sırada yer aldı. - BAYBURT

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye, Bayburt, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

16:56 'Şakacı' bu kez kablo çalarken yakalandı - Haber
16:56 Antalya bisikletçilerden 'yol' eylemi - Haber
16:56 Bolu 'şakacı' bu kez kablo çalarken yakalandı - Haber
16:56 Kastamonu tır'la çarpışan otomobilde ölen 3 kişi toprağa verildi - Haber
16:56 Belediye Başkan Vekili Aslan, basın mensuplarıyla bir araya geldi - Haber
16:52 Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu yeni parti için başvuru yaptı mı? Bakanlık'tan yanıt geldi - Haber
16:46 Kalbinden bıçaklanan Ceren Özdemir'in katil zanlısı gözaltına alınırken polisi bıçakladı - Haber
16:38 Son dakika: Devlet Bahçeli'den 'af yasası' açıklaması: Beklemeye aldık - Haber
16:12 Son dakika: NATO Zirvesi sona erdi! Londra Bildirgesi yayımlandı - Haber
15:58 Milletvekillerinin cep telefonu faturası için devletin kasasından 1,6 milyon lira çıktı - Haber
16:52 Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu yeni parti için başvuru yaptı mı? Bakanlık'tan yanıt geldi
16:46 Kalbinden bıçaklanan Ceren Özdemir'in katil zanlısı gözaltına alınırken polisi bıçakladı
15:57 Yetkisiz çakar kullanımını yasaklayan düzenleme kapsamında 928 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı
15:07 Apple'ın açığını bulan genç, 220 bin dolarlık teklifi reddetti
12:49 Küçük çocuğun çöp konteynerine atıldığı görüntüye tepkiler yağıyor!
4.12.2019 17:01:43