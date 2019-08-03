Haberler» 3. Sayfa» Haber

Bayburt'ta trafik kazası: 9 yaralı

Bayburt'ta trafik kazası: 9 yaralıBAYBURT - Bayburt'ta meydana gelen ve iki aracın çarpıştığı kazada 9 kişi yaralandı.

03.08.2019 11:56
Bayburt'ta trafik kazası: 9 yaralı
Bayburt'ta trafik kazası: 9 yaralı
BAYBURT - Bayburt'ta meydana gelen ve iki aracın çarpıştığı kazada 9 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, sabah saatlerinde Bayburt merkeze bağlı Adabaşı köyünün girişinde Ömer Faruk Yılmazoğlu'nun kullandığı 69 T 0050 plakalı ticari taksi ile Durmuş Kalhan'ın kullandığı 34 KA 6774 plakalı araç köy girişindeki virajı alamayarak birbirlerine girdi.
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda 112, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada, araç sürücüleri Ömer Faruk Yılmazoğlu ve Durmuş Kalhan ile Özkan Kalhan, Metin Kalhan, Abdullah Ayaz, Selviye Ayaz, Sefa Kaleli, Meriç Kaleli ve Nedime Kaleli yaralandı.
Yaralılar olay yerinde 112 ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bayburt Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kazada yaralananların hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirilirken kazazedelerden birinin Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildiği öğrenildi.

Bayburt, Sabah, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
13:34   Nusaybin şehidi düzenlenen törenle memleketi Elazığ'a uğurlandı
13:29   Tosya'da trafik ekiplerinden hız uygulaması
13:28   Yaşlı kadının evi gözlerinin önünde küle döndü
13:23   Telefon ve internet bağımlığına dikkat çeken video büyük ilgi gördü
13:14   Köyceğiz'de kaza: 3 yaralı
13:13   Birgün Gazetesi yazarı trafik kazasında hayatını kaybetti
13:12   Antalya'da ot yangını korkuttu