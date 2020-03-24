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Bayburt'ta tüm camilerden dualar yükseldi

Bayburt'ta Diyanet İşleri Başkanlığı'nın aldığı karar gereği yatsı ezanının okunmasının ardından tüm camilerde dua edildi.

24.03.2020 09:10 | Son Güncelleme: 24.03.2020 09:10
Bayburt'ta tüm camilerden dualar yükseldi
Bayburt 'ta Diyanet İşleri Başkanlığı'nın aldığı karar gereği yatsı ezanının okunmasının ardından tüm camilerde dua edildi.

Yeni tip korona virüs hastalığı (Covid-19) salgını nedeniyle cemaatle namaza izin verilmeyen camilerde dün okunan yatsı namazının ardından dua edildi.

Ezanın bitmesinin hemen ardından minarelerden yükselen duaya o an şehir merkezlerinde, köylerde bulunan vatandaşlar ve esnaflar ile evlerinde ezanı dinleyen vatandaşlar hep bir ağızdan amin dedi.

Ezanın hemen ardından minarelerden 2 kez tekrarlanan dua şu şekilde: "Kıymetli Müslümanlar, tedbirlere uyalım, evimizde kalalım ve dua edelim. Yüce Allah devletimizi ve milletimizi her türlü felaketten korusun. Ülkemizi ve dünyamızı bu salgından en kısa zamanda kurtarsın. Sağlık çalışanlarımızın ve hastalarımızın yardımcısı olsun. Amin" - BAYBURT

Kaynak: İHA

Etiketler : Diyanet İşleri Başkanlığı, Bayburt, Güncel

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