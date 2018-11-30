Bayburt'ta, Unesco'nun 'Dede Korkut' Kararı Sevinci

30 Kasım 2018 Cuma 10:41



30 Kasım 2018 Cuma 10:41

Türk Destanı 'Dede Korkut'un, UNESCO Dünya Somut Olmayan Kültür Mirası Temsili Listesi'ne oy birliğiyle kabul edilmesi, Dede Korkut'un türbesinin bulunduğu Bayburt'un Masat köyünde sevinçle karşılandı. Köylüler, kararın kendilerini mutlu ettiğini belirterek türbe çevresindeki eksikliklerin giderilmesini istedi.Türk Destanı 'Dede Korkut' UNESCO Dünya Somut Olmayan Kültür Mirası Temsili Listesi'ne oy birliğiyle kabul edildi. Türk dünyasının yüzlerce yıllık kültürel kimliğinin taşıyıcısı ve ortak mirası olan 'Dede Korkut' destan, masal ve müzik geleneği ülke genelinde yaşatılıyor. Türk Destanı 'Dede Korkut'un, UNESCO Dünya Somut Olmayan Kültür Mirası Temsili Listesi'ne oy birliğiyle kabul edilmesi, Dede Korkut'un türbesinin bulunduğu Bayburt'un Masat köyünde sevinçle karşılandı. Köylüler, kararın kendilerini mutlu ettiğini belirterek türbe çevresindeki eksikliklerin giderilmesini istedi.Masat köyünde yaşayan Sedat Genç, UNESCO kararı Bayburt ve köyümüz için güzel oldu. Karar bizi sevindirdi. Köyümüze bu sayede eksik hizmetler yapılır diye umuyoruzö dedi.Salih Burak da Öyle bir zatın türbesinin burada bulunması bizim için büyük onur. Köyümüzde belki turizm gelişirö diye konuştu.Masat Köyü Muhtarı Fehmi Hatun ise Dede Korkut türbesindeki eksikliklere dikkat çekti. Muhtar Hatun, Türbe 2 yıl önce yapıldı. Elektriği, suyu yok. Bir ziyaretçi geldiğinde abdest alıp namaz kılacağı mescidi, ihtiyacını göreceği lavabosu yok. Yıllardan beri ben bunu söylüyorum. Bu eksikliklerin giderilmesini istiyoruz. Bayburt Valiliğimiz ve İl Özel İdaresi'nden destek bekliyoruz ifadelerini kullandı.DEDE KORKUTDede Korkut (Korkut Ata), Oğuz Türklerinin eski destanlarında yüceltip kutsallaştırılmiş; bozkır hayatının geleneklerini ve törelerini çok iyi bilen, kabile teşkilatını koruyan yarı-efsanevi bir bilgedir ve Türkler'in en eski destanı olan Dede Korkut Kitabı'ndaki hikayelerin anlatıcısı ozandır.Adı, tarihi kaynaklarda ve çeşitli Oğuz rivayetlerinde kimi zaman sadece Korkut, kimi zaman Korkut Ata olarak geçer; Batı Türkçesinde Dede Korkut olarak da anılır. Sirderya havzasında tespit edilmiş halk anlatıları onu bir baksı (Şaman) olarak tanıtırken yazılı kaynaklarda hükümdarlara vezirlik, müşavirlik yapmış bir Müslüman Türk velisi olarak tanıtılmıştır. Oğuzların İslam'ı kabul edişlerinden önceki dönemlerin bir kahini (kam, baksı) olduğu, İslamlaşma sürecinde kültürel değişime paralel olarak bir evliya kimliğine büründüğü düşünülür.