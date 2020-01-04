Haberler » 3. Sayfa » Bayburt'ta uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı - Haberler

Bayburt'ta uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

Bayburt'ta polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.

04.01.2020 12:05 | Son Güncelleme: 04.01.2020 12:10 Bayburt'ta uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı
'ta polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.

Bayburt Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan şahıslara yönelik yapılan operasyonda; uyarıcı madde ticareti yapan ve kullanan şahıslara yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında İ.Ö. isimli şahıs yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İ.Ö. "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak/ Uyuşturucu Madde Nakletmek" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bayburt Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden, bu suçları işleyerek haksız kazanç elde eden, geleceğimiz olan çocuklarımızı ve gençlerimizi zehirlemeye çalışan şüpheliler ile mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir" denildi. - BAYBURT

Bayburt, Polis, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

12:41   İranlı generalin öldürülmesinin ardından IŞİD karşıtı koalisyon Irak'taki operasyonlarını durdurdu - Haberler
12:40   Kasım Süleymani: 2 ülkede, 4 gün sürecek cenaze töreni Bağdat'ta başladı - Haberler
12:35   TEM otoyolunda zincirleme kaza - Haberler
12:30   Başkan Bulut AK Partili kadınlarla bir araya geldi - Haberler
12:30   Çanakkale'de uyuşturucu ve fuhuş operasyonu: 1 tutuklama - Haberler
12:15   Kasım Süleymani'nin cenazesi ABD üretimi araçla taşınıyor - Haberler
12:03   Kasım Süleymani son yolculuğuna uğurlanıyor! Cenazeye binlerce kişi katıldı - Haberler
10:53   Kasım Süleymani'nin Iraklı Şii milislerle düzenlediği gizli toplantılar ifşa edildi - Haberler
10:48   Kasım Süleymani'ye düzenlenen saldırıya Venezuela hükümetinden tepki geldi - Haberler
10:23   Davutoğlu'nun ekibinden Kasım Süleymani'nin ölümü için ilk yorum - Haberler
4.01.2020 12:47:01