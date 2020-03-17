Bayburt'ta uyuşturucu suçlarına yönelik yapılan çalışmalarda 10 kişi yakalandı
Bayburt'ta polis ekiplerince uyuşturucu ve uyarıcı madde suçlarına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında 10 şüpheli yakalandı.
17.03.2020 10:50 | Son Güncelleme: 17.03.2020 10:50
Bayburt 'ta polis ekiplerince uyuşturucu ve uyarıcı madde suçlarına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında 10 şüpheli yakalandı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince değişik tarihlerde yapılan çalışmalarda; Bayburt'u güzergah olarak kullanıp uyuşturucu madde nakledebileceği düşünülen, M.D. ve E.B. isimli şahısların kullanmış olduğu araç uygulama noktasında durduruldu. Yapılan incelemelerde 2 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet şarjör ve 7 adet mermi ele geçirildi.
Başka illerden Bayburt'a uyuşturucu madde nakleden M.S., Y.Ü. ve H.S. isimli şahısların bulunduğu araç il girişinde durdurularak yapılan incelemelerde 28,90 gram esrar maddesi ele geçirildi.
Yine başka illerden Bayburt'a uyuşturucu madde nakleden S.A. ve İ.A. isimli şahısların bulunduğu araç il girişinde durdurularak yapılan incelemelerde 0,77 gram metamfetamin, 1,17 gram skunk ve 3 adet sentetik ecza ele geçirildi.
Diğer bir çalışmada ise başka illerden Bayburt'a uyuşturucu madde nakleden Ş.K., E.O. ve R.K. isimli şahısların bulunduğu araç il girişinde durdurularak yapılan incelemelerde 6,56 gram esrar maddesi ele geçirildi.
Yapılan çalışmalarda yakalanan toplam 10 şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Şahıslar hakkında adli tahkikat sürdürülmekte. - BAYBURT
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince değişik tarihlerde yapılan çalışmalarda; Bayburt'u güzergah olarak kullanıp uyuşturucu madde nakledebileceği düşünülen, M.D. ve E.B. isimli şahısların kullanmış olduğu araç uygulama noktasında durduruldu. Yapılan incelemelerde 2 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet şarjör ve 7 adet mermi ele geçirildi.
Başka illerden Bayburt'a uyuşturucu madde nakleden M.S., Y.Ü. ve H.S. isimli şahısların bulunduğu araç il girişinde durdurularak yapılan incelemelerde 28,90 gram esrar maddesi ele geçirildi.
Yine başka illerden Bayburt'a uyuşturucu madde nakleden S.A. ve İ.A. isimli şahısların bulunduğu araç il girişinde durdurularak yapılan incelemelerde 0,77 gram metamfetamin, 1,17 gram skunk ve 3 adet sentetik ecza ele geçirildi.
Diğer bir çalışmada ise başka illerden Bayburt'a uyuşturucu madde nakleden Ş.K., E.O. ve R.K. isimli şahısların bulunduğu araç il girişinde durdurularak yapılan incelemelerde 6,56 gram esrar maddesi ele geçirildi.
Yapılan çalışmalarda yakalanan toplam 10 şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Şahıslar hakkında adli tahkikat sürdürülmekte. - BAYBURT
Kaynak: İHA
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