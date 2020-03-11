Bayburt'ta uyuşturucu ticareti yapan 1 kişi yakalandı
Bayburt'ta uyuşturucu ile mücadele kararlılıkla devam ediyor.
11.03.2020 13:18 | Son Güncelleme: 11.03.2020 13:18
Bayburt 'ta uyuşturucu ile mücadele kararlılıkla devam ediyor. Yapılan çalışmalar sonucunda 1 şahıs yakalandı.
Bayburt Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ve uyarıcı madde suçlarına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında; başka illerden Bayburt'a uyuşturucu madde nakleden A.E. isimli şahıs durduruldu. A.E. isimli şahıstan 0,37 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetten yapılan açıklamada, "Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan, kullanan, nakleden, bu suçları işleyerek haksız kazanç elde eden, geleceğimiz olan çocuklarımızı ve gençlerimizi zehirlemeye çalışan şüpheliler ile mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir." denildi. - BAYBURT
Bayburt Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ve uyarıcı madde suçlarına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında; başka illerden Bayburt'a uyuşturucu madde nakleden A.E. isimli şahıs durduruldu. A.E. isimli şahıstan 0,37 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetten yapılan açıklamada, "Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan, kullanan, nakleden, bu suçları işleyerek haksız kazanç elde eden, geleceğimiz olan çocuklarımızı ve gençlerimizi zehirlemeye çalışan şüpheliler ile mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir." denildi. - BAYBURT
Kaynak: İHA
Etiketler : Emniyet Müdürlüğü, Bayburt, 3. Sayfa
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