Haberler » Güncel » Bayburt'ta vatandaşlar deprem sigortası konusunda bilinçlendirildi - Haber

Bayburt'ta vatandaşlar deprem sigortası konusunda bilinçlendirildi

Bayburt'ta İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından kurulan stantta vatandaşlar deprem sigortası konusunda bilgilendirildi.

23.11.2019 11:18 | Son Güncelleme: 23.11.2019 11:23Bayburt'ta vatandaşlar deprem sigortası konusunda bilinçlendirildi
'ta İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından kurulan stantta vatandaşlar deprem sigortası konusunda bilgilendirildi.

Afetlere hazırlıkta zihinsel dönüşümü hedefleyen Afetlere Hazırlık Yılı devam ediyor. "Afetlere hazır ol" çağrısı ile yapılan proje kapsamında Kasım ayı için belirlenen "Zorunlu Sigortanı Yaptır ki Güvencen Olsun" teması çerçevesinde zorunlu deprem sigortası teması ile Cumhuriyet Caddesinde Bayburt AFAD ekipleri tarafından stant kuruldu. Kurulan stantta vatandaşlara deprem sigortası konusunda bilgiler verildi. Ayrıca deprem sigortasıyla ilgili bilgilendirici broşürler dağıtıldı. - BAYBURT

Bayburt, Deprem, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
14:15 AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünal: "Türkiye'ye güvenenler kazandılar"
14:15 Fenerbahçe, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı
14:14 Afşin'de hırsızlık zanlısı 3 kişi yakalandı
14:13 DHA YURT BÜLTENİ-9
14:11 Rahmi Turan, "Erdoğan ile İnce görüştü" bilgisini Talat Atilla'dan aldığını açıkladı
14:10 Sason'da şehit öğretmenler mezarı başında anıldı
13:10 Genelkurmay eski Başkanı Yaşar Büyükanıt, son yolculuğuna uğurlanıyor
13:07 Bir türlü önüne geçilemiyor! İSPARK değnekçisinin rahatlığı pes dedirtti
12:23 Muharrem İnce'den "Erdoğan'la görüştü" iddialarına bir yanıt daha: Şerefsizce bir saldırıdır
12:13 Osmanlı camisinin toprak altındaki kalıntılarını mahkumlar gün yüzüne çıkarıyor
11:27 Yarı çıplak adam aldattığı karısına ağaç tepesinde yakalandı
11:24 70 milyon TL ikramiye isabet eden biletin sahibi ortaya çıktı! Ancak bileti kaybetmiş
08:45 Hadise'nin gözyaşlarına boğulduğunu gören Acun Ilıcalı çekimi iptal etmek istedi
23:45 Vatandaş, Bakan Kurum'a camide yerini vermedi: Burası Allah'ın evi
23.11.2019 14:16:52