Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Bayburt'ta vatandaşlara 2 bin maske dağıtıldı

Bayburt'ta vatandaşlara ücretsiz 2 bin maske dağıtıldı.

09.04.2020 17:28 | Son Güncelleme: 09.04.2020 17:44
Bayburt'ta vatandaşlara 2 bin maske dağıtıldı
Bayburt 'ta vatandaşlara ücretsiz 2 bin maske dağıtıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında parayla maske satışının yasaklandığını açıklamasının ardından vatandaşlara ücretsiz maske dağıtıldı.
Bayburt Valililiğince temin edilen 2 bin koruyucu maske, şehir merkezinde belirli noktalara kurulan stantlarda vatandaşlara teslim edildi.
Vatandaşlar, dağıtım esnasında maskelerin doğru kullanımı, sosyal mesafe ve izolasyonun önemi ile virüsten korunma yolları hakkında bilgilendirildi.
Ücretsiz maske dağıtımına ilerleyen günlerde devam edilecek.

Kaynak: AA

Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan, Bayburt, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Tedbirlere uyan ve 30 korona vakası görülen kent en güvenli büyükşehir oldu Haberler
Tedbirlere uyan ve 30 korona vakası görülen kent en güvenli büyükşehir oldu
Gelen ihbarla olay yerine giden polis memuru, aldığı haberle yıkıldı Haberler
Gelen ihbarla olay yerine giden polis memuru, aldığı haberle yıkıldı
İstanbul’da korona nedeniyle bir cadde ve bir meydan trafiğe kapatıldı Haberler
İstanbul'da korona nedeniyle bir cadde ve bir meydan trafiğe kapatıldı
Acun detayları bir bir anlattı! Survivor’da yarışmacılar değişecek Haberler
Acun detayları bir bir anlattı! Survivor'da yarışmacılar değişecek
Avrupa’da hayat normale dönüyor: 5 ülkede koronavirüs kısıtlamaları kalkıyor Haberler
Avrupa'da hayat normale dönüyor: 5 ülkede koronavirüs kısıtlamaları kalkıyor
CHP, İmamoğlu’nu tehdit eden partiliyle ilgili açıklama yaptı Haberler
CHP, İmamoğlu'nu tehdit eden partiliyle ilgili açıklama yaptı
Evli sevgilisinden ayrılan Ece Erken’den kafa karıştıran itiraf Haberler
Evli sevgilisinden ayrılan Ece Erken'den kafa karıştıran itiraf
Koronavirüsü yenen Rüştü Reçber’den şaşırtan sigara itirafı Haberler
Koronavirüsü yenen Rüştü Reçber'den şaşırtan sigara itirafı
Haberler ›› Güncel ››Bayburt'ta vatandaşlara 2 bin maske dağıtıldı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

18:24: Karantinaları sona eren 401 öğrenciden teşekkür videosu - Haber 18:24: AFAD'dan korona virüs ile mücadelede 46 milyon 973 bin 714 TL'lik harcama - Haber 18:23: Doktor çift, acil serviste temsili törenle nişanlandı - Haber 18:22: Akçadağ'da bir mahalle karantinaya alındı - Haber 18:22: Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 175. yıl dönümü - Haber 17:47: Son Dakika: İstanbul'da Esenler Dörtyol Meydanı ve Davutpaşa Caddesi trafiğe kapatıldı - Haber 17:10: Mersin evde kalarak büyükşehirler içinde en az vakaya sahip il konumunda - Haber 12:54: Kaza yerine göreve giden kadın polis, yakınlarının ölüm haberini alınca yıkıldı - Haberler