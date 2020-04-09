Bayburt'ta vatandaşlara 2 bin maske dağıtıldı
Bayburt'ta vatandaşlara ücretsiz 2 bin maske dağıtıldı.
09.04.2020 17:28 | Son Güncelleme: 09.04.2020 17:44
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında parayla maske satışının yasaklandığını açıklamasının ardından vatandaşlara ücretsiz maske dağıtıldı.
Bayburt Valililiğince temin edilen 2 bin koruyucu maske, şehir merkezinde belirli noktalara kurulan stantlarda vatandaşlara teslim edildi.
Vatandaşlar, dağıtım esnasında maskelerin doğru kullanımı, sosyal mesafe ve izolasyonun önemi ile virüsten korunma yolları hakkında bilgilendirildi.
Ücretsiz maske dağıtımına ilerleyen günlerde devam edilecek.
Kaynak: AA
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan, Bayburt, Güncel