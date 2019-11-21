Haberler » Güncel » Bayburt'ta yangın hala ve 2 yeğeni öldü, 1 yaralı - Haber

Bayburt'ta yangın hala ve 2 yeğeni öldü, 1 yaralı

Bayburt'ta yangın Hala ve 2 yeğeni öldü, 1 yaralıBayburt'un merkeze bağlı Maden köyünde bir evde çıkan yangında, Hatice Beyaz ile yeğenleri Bekir (5) ve Ecrin Beyaz (8) hayatını kaybetti, Halime Beyaz ise ağır yaralandı.

21.11.2019 16:37 | Son Güncelleme: 21.11.2019 16:40
'ta yangın Hala ve 2 yeğeni öldü, 1 yaralı
Bayburt'un merkeze bağlı Maden köyünde bir evde çıkan yangında, Hatice Beyaz ile yeğenleri Bekir (5) ve Ecrin Beyaz (8) hayatını kaybetti, Halime Beyaz ise ağır yaralandı.
Yangın, saat 1030 sıralarında Bayburt'un merkeze bağlı Maden köyünde Rıdvan Beyaz'a ait 2 katlı evde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı. Alevlerin kısa sürede sardığı evdeki yangını fark eden komşuların ihbarı ile köye itfaiye eve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin söndürdüğü yangında Rıdvan Beyaz'ın kız kardeşi Hatice Beyaz ile çocukları Bekir ve Ecrin Beyaz'ın hayatlarını kaybettiği belirlendi. Evden yaralı çıkarılan anne Halime Beyaz ise ilk müdahalesinin ardından Bayburt Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Çıkış nedeni araştırılan yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. Bu arada Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci ile Cumhuriyet Başsavcısı Mahmut Bıçakcı olay yerine giderek incelemelerde bulundu.
GÖRÜNTÜ TAKİP EDİLİYOR
Murat SÖYLEMEZBAYBURT, (DHA)
Bayburt'ta yangın hala ve 2 yeğeni öldü, 1 yaralı

Hatice Çarpar, Bayburt, Güncel

Kaynak: DHA


Son Dakika Güncel Haberleri
18:15 TBMM Milli Savunma Komisyonu üyelerinden TUSAŞ'a ziyaret
18:15 Günün özeti
18:14 Antalya kadın çalışanın '29' mağduriyeti
18:14 Mardin kızıltepe'de silahlı kavga 2 ölü-
18:13 Son Dakika: Bakan Akar: Suriye'de terör koridoru oluşturma meselesi bitti, 400 bin kişi Afrin'e dönüş yaptı
17:57 Pakistan, Keşmir anlaşmazlığı için Türkiye'yi arabuluculuk yapmaya davet etti
17:51 MSB: 70 aile daha Cerablus'tan Tel Abyad'a doğru yola çıktı
17:45 Volkswagen, ertelediği Manisa fabrikası için kesin kararı yıl sonunda verecek
17:42 Son Dakika: Beşiktaş'ta başörtülü öğretmene saldıran kadın tutuklandı
17:26 Son dakika: Cumhuriyet davasında karar açıklandı! Kadri Gürsel beraat etti
15:01 Son Dakika: Erdoğan: Ziraat Bankası, çiftçilerimizle alışılmışın dışında bir dayanışmayı sürdürecek
13:41 Adana'da yağma suçundan gözaltına alınan dizi oyuncusu, gazetecilere küfür ederek tepki gösterdi
12:14 Son dakika: Cumhurbaşkanlığı, Erdoğan'ın Külliye'de CHP'li bir siyasetçi ile görüştüğü iddialarını yalanladı
10:19 Yaşar Büyükanıt, ölmeden önce verdiği son röportajda FETÖ'cü savcıyı affetmedi
21:15 İtalya'da aşırı sağcı lider Salvini'ye karşı yeni halk hareketi: Sardalyalar
21.11.2019 18:16:37