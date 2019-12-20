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Bayburt'ta yeni vergi uygulamaları hakkında bilgilendirme toplantısı yapıldı

Bayburt'ta yeni vergi uygulamaları hakkında bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

20.12.2019 12:42 | Son Güncelleme: 20.12.2019 12:42 Bayburt'ta yeni vergi uygulamaları hakkında bilgilendirme toplantısı yapıldı
'ta yeni vergi uygulamaları hakkında bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.
Bayburt Defterdarlığı ile Bayburt Ticaret Sanayi Odası işbirliğinde, ticaret sanayi odasında düzenlenen "7194 sayılı kanun kapsamında ve vergi usul kanunu 509 nolu tebliğe dair bilgilendirme toplantısı"na, Bayburt Defterdarı Yüksel Ertekin, Bayburt Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Süleyman Seyhan, Bayburt Vergi Dairesi Müdürü Abdullah Buyrucu, Müdür Yardımcısı İbrahim Çalışkan ile çok sayıda ilgili katıldı.
Ertekin, burada yaptığı konuşmada, ülkenin kalkınmasının ana unsurlarından birisinin vergi olduğunu söyledi.
Verginin toplanabilmesi için ise vergiye gönüllülük ve vergiye uyumluluğun önemli olduğunu dile getiren Ertekin, dolayısıyla vergi ödemede, vergi mükellefi olmada ve vergi bilincinin oluşmasında uyumluluk ve gönüllülüğün önem arz ettiğini ifade etti.
Ertekin, bu konuda her kesime önemli görevler düştüğünü aktararak, şöyle devam etti:
"Bayburt'ta görev yaptığım sürece çok vergi ödetmekten, vergi cezası kesmekten ziyade ekibimle beraber vergi bilincinin oluşmasına çaba sarf ettik. Sizlerinde aynı çaba ve gayret içinde olduğunuzu biliyorum. Bugün burada toplanmamızın sebebi de aslında bilgilerimizi sizlerle paylaşarak ve istişare ederek vergi mükelleflerimize yeni vergi uygulamalarını ve vergileri anlatmanızdır. Yani mükelleflerimizin vergiye uyum ve gönüllüğünü sağlamaktır."
Bilişim teknolojilerinin hızla ilerlediğine de dikkati çeken Ertekin, yeni sistemle ilgili bilgilendirmede bulundu.
Açılış konuşmasının ardından Bayburt Vergi Dairesi Müdürü Abdullah Buyrucu ve Müdür Yardımcısı İbrahim Çalışkan da E-Fatura, E-Bilet, E-İrsaliye, Dijital Vergilendirme, Konaklama Vergisi, Değerli Konut Vergisi gibi konularla ilgili bilgilendirme sunumu yaptı.

Bayburt, Güncel

Kaynak: AA

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