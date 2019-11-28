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Bayburt'ta yıl içinde doğan her bebek için bir fidan dikildi

Bayburt'ta iki fidanı birlikte büyütelim projesi kapsamında yıl içerinde doğan her bebek için bir fidan dikildi.

28.11.2019 09:08 | Son Güncelleme: 28.11.2019 09:13Bayburt'ta yıl içinde doğan her bebek için bir fidan dikildi
'ta iki fidanı birlikte büyütelim projesi kapsamında yıl içerinde doğan her bebek için bir fidan dikildi.

Bayburt Valiliği'nin himayesinde, İl Sağlık Müdürlüğü ve Orman İşletme Müdürlüğü iş birliğiyle hayata geçirilen "İki Fidanı Birlikte Büyütelim" projesi kapsamında Aslan Dağı Vilayet Ormanına yıl boyunca Bayburt'ta doğan bebekler için bin 98 adet fidan dikildi. Etkinlik hakkında bilgiler veren İl Sağlık Müdürü Dr. İlker Hanci, "Valiliğimiz bünyesinde düzenlenen ve Sağlık Müdürlüğü ve Orman İşletme Müdürlüğünün de katkıları ile 2019 yılı içerinde doğan bebekler için bin 98 tane fidan diktik. "İki Fidanı Birlikte Büyütelim" projesine gelecek yılda da devam edeceğiz" dedi.

Fidan dikme etkinliğine Vali Yardımcısı Halit Benek, İl Sağlık Müdürü İlker Hanci, Orman İşletme Müdürü Zeynel Yalçındağ, İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Karakaşoğlu, İl Göç Müdürü Hüsnü Yağmur, İşkur Müdürü Muhammed Abdullah Kahveci, İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr. Sebahattin Canmemiş, Bayburt Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Turan Şener, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile aileler katıldı. - BAYBURT

Orman İşletme Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, Bayburt Valiliği, Bayburt, Güncel

Kaynak: İHA

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