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Bayburt'ta yoğun kar yağışı

Bayburt'ta öğle saatlerinde başlayan kar yağışı kenti beyaza büründürdü.

04.02.2020 15:08 | Son Güncelleme: 04.02.2020 15:13Bayburt'ta yoğun kar yağışı
'ta öğle saatlerinde başlayan kar yağışı kenti beyaza büründürdü. Kar ve tipi yüksek kesimlerde ulaşımda aksamalara neden oldu.

Bayburt ve çevresinde etkili olan soğuk hava ve kar yağışı ulaşımda aksamalara neden oldu. Bayburt - Erzurum karayolu Kop Dağı Geçidinde zincirsiz yola giren ağır tonajlı araçlar zor anlar yaşadı. Birçok araç sürücüsü kaygan yolda ilerleyemeyip yol kenarında beklemek zorunda kaldı.

Bayburt kent merkezinde de öğle saatlerinde başlayan kar yağışı ve tipi, hayatı olumsuz etkiledi. Bayburt Belediyesi ekipleri karla mücadele çalışmasına başlarken, bazı vatandaşlar da karın tadını çıkardı. - BAYBURT

Bayburt, Güncel

Kaynak: İHA

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