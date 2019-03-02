02 Mart 2019, 23:43
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Bayburt'ta Yolcu Otobüsü Şarampole Devrildi: 2 Ölü, 20 Yaralı

Bayburt

Bayburt'ta şehirlerarası yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı.

Bayburt'ta şehirlerarası yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Van'dan Samsun'a giden yolcu otobüsü, il merkezine 6 kilometre kala Kayışkıran mevkisinde yoldan çıkarak şarampole devrildi. Kazanın ardından olay yerine 112, AFAD, itfaiye, emniyet, jandarma ekipleri sevk edildi. 22 yolcunun bulunduğu otobüste 2 kişinin hayatını kaybetti 20 kişi yaralandı. Bayburt Devlet Hastanesi'ne sevk edilen yaralılardan 1'nin sağlık durumunun ise ağır olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BAYBURT Van, Samsun, Bayburt, 3. Sayfa
Kaynak: İHA


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