Bayburt'ta Yolcu Otobüsü Şarampole Devrildi: 2 Ölü, 20 Yaralı

Bayburt
'ta şehirlerarası yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Van
'dan Samsun
'a giden yolcu otobüsü, il merkezine 6 kilometre kala Kayışkıran mevkisinde yoldan çıkarak şarampole devrildi. Kazanın ardından olay yerine 112, AFAD
, itfaiye, emniyet, jandarma ekipleri sevk edildi. 22 yolcunun bulunduğu otobüste 2 kişinin hayatını kaybetti 20 kişi yaralandı. Bayburt Devlet Hastanesi
'ne sevk edilen yaralılardan 1'nin sağlık durumunun ise ağır olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BAYBURT
Van, Samsun, Bayburt, 3. Sayfa
Kaynak: İHA