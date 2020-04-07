Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Bayburt'ta yulaf çeşit demonstrasyon ekimi yapıldı

Bayburt'ta yulaf çeşit demonstrasyon ekimi yapıldı.

07.04.2020 12:21 | Son Güncelleme: 07.04.2020 12:21
Bayburt'ta yulaf çeşit demonstrasyon ekimi yapıldı
Bayburt 'ta yulaf çeşit demonstrasyon ekimi yapıldı.

Bayburt'ta yaklaşık 155 bin dekar alanda yulaf ekimi yapılmakta. Çoğunlukla yem bitkisi olarak değerlendirilen yulaf, Bayburt'ta ekilebilir tarım alanlarının önemli bir kısmını oluşturmakta. Çiftçi şartlarında daha verimli çeşitlerin yaygın olarak kullanılmasını sağlamak ve bölgenin iklim şartlarına uygun yeni çeşitlerin çiftçilerin hizmetine sunmak amacıyla, il müdürlüğü bünyesinde yürütülen demonstrasyon çalışmaları kapsamında, Arpalı beldesi çiftçilerinden Abdülhamit Kostik'in tarlasında 2020 bahar ekim sezonunda diriliş ve kırklar yulaf çeşitlerinin deneme ekimleri yapıldı. - BAYBURT

Kaynak: İHA

Etiketler: Bayburt, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Bayburt'ta yulaf çeşit demonstrasyon ekimi yapıldı - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Bin 400 nüfuslu belde, korona ile mücadelede Türkiye’ye örnek oluyor Haberler
Bin 400 nüfuslu belde, korona ile mücadelede Türkiye'ye örnek oluyor
Koronaya yakalandığını zannedip hastaneye koştu! Gerçek bambaşka çıktı Haberler
Koronaya yakalandığını zannedip hastaneye koştu! Gerçek bambaşka çıktı
Avrupa’da koronavirüse karşı zafer ilan eden ilk ülke belli oldu Haberler
Avrupa'da koronavirüse karşı zafer ilan eden ilk ülke belli oldu
Bakan Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası kameralar karşısına geçecek Haberler
Bakan Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası kameralar karşısına geçecek
Yasak sebebiyle sokağa çıkamayan yaşlı vatandaşın yardımına polis koştu Haberler
Yasak sebebiyle sokağa çıkamayan yaşlı vatandaşın yardımına polis koştu
Trakya’da ilk kez bir yerleşim yeri virüs nedeniyle karantinaya alındı Haberler
Trakya'da ilk kez bir yerleşim yeri virüs nedeniyle karantinaya alındı
İran Sağlık Bakanı: Salgını mayıs sonu kontrol altına alacağız Haberler
İran Sağlık Bakanı: Salgını mayıs sonu kontrol altına alacağız
WhatsApp’tan radikal karar! Salgın nedeniyle mesajlaşma kısıtlanacak Haberler
WhatsApp'tan radikal karar! Salgın nedeniyle mesajlaşma kısıtlanacak

Son Dakika Güncel Haberleri

12:51: Örnek uygulamayı Manisa başlattı, her fırında "Askıda ekmek var" - Haber 12:51: Borçka'da, karantinanın 5'inci günü - Haber 12:51: Başkan Geylani'den Berat Kandili mesajı - Haber 12:51: Başkan Soydan'ın Berat Kandili mesajı - Haber 12:51: Antalya Valisinden sokak hayvanları için yardım kampanyası - Haber 12:20: Koronavirüse yakalandığını zanneden şahsı, akrep soktuğu ortaya çıktı - Haber 12:15: Avrupa'da koronavirüse karşı zafer ilan eden ilk ülke Norveç oldu - Haberler 12:10: Son dakika: Sağlık Bakanı, 13.30'da gerçekleşecek Bilim Kurulu toplantısının ardından saat 19.00'da basın açıklaması yapacak - Haber 11:53: WhatsApp, Kovid-19 pandemisinde bilgi kirliliğini önlemek için iletilen mesajlara kısıtlama getiriyor - Haber 11:40: Polis, yasak sebebiyle evden çıkamayan yaşlı vatandaşın bahçesini sürdü - Haber 11:10: Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: Barajlarda yeteri kadar su var, içme suyunda sıkıntı öngörmüyoruz - Haber 12:28: Mağdur ülke ve vatandaşlar, koronavirüsün çıkış noktası Çin'e tazminat davası açabilecek - Haberler