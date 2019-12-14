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Bayburt'ta Zehra Erdemir'i bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı!

Bayburt'ta kanser merkezinde temizlik görevlisi olarak çalışan Zehra Erdemir'i bıçaklayarak öldüren, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu'nda çalışan Süleyman Alan'ı da kalbinden yaralayan katil zanlısı Recai Çetin, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Çetin'in, Erdemir'den Alan ile evlenmemesini istediği, bu yüzden tartıştıkları öğrenildi.

14.12.2019 16:43 | Son Güncelleme: 14.12.2019 17:02

'ta, Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi'nde (KETEM) temizlik görevlisi olarak çalışan Zehra Erdemir'i (40) bıçaklayarak öldüren, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu'nda çalışan Süleyman Alan'ı ise ağır yaralayan Recai Çetin (34) tutuklandı.

BİR KADINI ÖLDÜRDÜ, BİR ERKEĞİ AĞIR YARALADI

Olay, önceki gün sabah, Vali Nihat Üçyıldız Caddesi'ndeki KETEM'de meydana geldi. Recai Çetin, merkezde temizlik görevlisi olarak çalışan Zehra Erdemir ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu'nda çalışan Süleyman Alan ile tartışmaya başladı. Tartışma, kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüşürken Recai Çetin, elindeki bıçağı Erdemir ve Alan'a sapladı. Erdemir ve Alan, kanlar içinde yere yığılırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Güvenlik görevlilerince yakalanan Recai Çetin, polis ekiplerine teslim edildi.

BIÇAKLANAN ŞAHSIN HAYATİ TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR

Sağlık görevlilerinin ilk müdahalede bulunduğu 2 yaralı, ambulanslarla Bayburt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Zehra Erdemir, doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. Aynı hastanede tedaviye alınan Süleyman Alan'ın ise hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

TUTUKLANDI

Recai Çetin'in, aşık olduğu Zehra Erdemir'in Süleyman Alan ile evlilik hazırlığında olduğunu öğrendiği belirtildi. Çetin'in, Erdemir'den Alan ile evlenmemesini istediği, bu yüzden tartıştıkları öğrenildi. Polisteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Recai Çetin, Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanarak cezaevine konuldu.

Bayburt'ta Zehra Erdemir'i bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı!

Bayburt, 3. Sayfa


HABER YORUMLARI (4)
SEREN CANJ:Erkek milleti işte şaşırmadık herşey yaparlar
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ALPARSLAN:arkadaşlar ıgdam çözüm deil öldürmeyi göze almış bir insannı ıgdam hapis korkutamaz keşke olmasaydı yazık e hiç bir devletinde kişi başı bir polis görevlendirme şansıda yok bireyler ilişki yaşadıkları süreçleri iyi değerlendirip durumu bu pozisyona getirmemeleri gerekir bu öldürülen hepimizin kardeşidir alçakça saldırıya marus kalarak hayatını kaybetmiştir allah mekanını cennet etsin bayanlara elektiro cihaz verilmelidir madur bayanlara en azından zanlıyı etkisiz hale getirmesi için bu ola bil
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MEMLEKETİM:Ne idami arkadas. Idam gelirse boynuna ip gecirilecekler makaminda ahkam kesenler olacak öncelikle. Idam cözüm deyil. Aile yapisi ve egitim eksik. Memleketim'' de aile kültürü diye bir kavram kalmadi. Anne baba da simarik onlarin yetistirdigi cocuklarda. Oy ugruna kendi sefasi icin memlekette haya ar namus seref birakmadi cakma baskan.
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ÖZGÜR AKIL:Idam gelsin artik. . . . . . . . . bu katillere yasamak haram idam idam idam
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3. Sayfa

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