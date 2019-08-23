Haberler» Güncel» Haber

Bayburt'tan ayrılacak olan vali yardımcıları onuruna veda yemeği

Son yayımlanan Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesiyle başka illere tayin olan Bayburt Vali Yardımcıları Coşkun Öztürk ve Ayhan Yazgan ile İl Tarım ve Orman Müdürü Abdulkadir Karabulut için veda yemeği düzenlendi.

23.08.2019 09:23 Bayburt'tan ayrılacak olan vali yardımcıları onuruna veda yemeği
Son yayımlanan Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesiyle başka illere tayin olan Bayburt Vali Yardımcıları Coşkun Öztürk ve Ayhan Yazgan ile İl Tarım ve Orman Müdürü Abdulkadir Karabulut için veda yemeği düzenlendi.

Bayburt Öğretmenevinde düzenlenen yemeğe Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, Milletvekili Fetani Battal, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Garnizon Komutanı Hava Savunma Albay Yusuf Diker, Vali Yardımcıları Coşkun Öztürk ve Ayhan Yazgan ile AK Parti Bayburt İl Başkanı Hacı Ali Polat, Aydıntepe Kaymakamı Mustafa Akın, Demirözü Kaymakamı Ömer Coşkun ve kurum müdürleri katıldı.

Yemeğin sonunda Belediye Başkanı Pekmezci, Vali Yardımcıları Öztürk ve Yazgan ile Tarım ve Orman Müdürü Karabulut'a plaket takdim etti. - BAYBURT

Coşkun Öztürk, Bayburt, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
11:16   Fuhuş yalanıyla, 40 ilde 104 erkeği 40 bin lira dolandırdılar
11:16   Büyükşehir Gastronomi Festivalinde yerel ürünleri de tanıtacak
11:16   Tekirdağ'da 11 düzensiz göçmen yakalandı
11:16   YABANCILARIN GÖZÜYLE TÜRKİYE- Fas'tan geldi, Türkiye'de hem doktor hem "dadaş" oldu
11:15   'Kişisel verilerimiz tüm dünyaya açık'
11:15   Vali Elban başarılı öğrencileri makamında ağırladı
11:15   Buldan'da çok sayıda koyun kurt saldırısı sonucu telef oldu