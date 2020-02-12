Haberler » Güncel » Bayburt'tan depremzedelere gıda yardımı - Haber

Bayburt'tan depremzedelere gıda yardımı

Bayburt'tan depremzedelere bir tır gıda yardımı gönderildi.

12.02.2020 17:30 | Son Güncelleme: 12.02.2020 17:46Bayburt'tan depremzedelere gıda yardımı
'tan depremzedelere bir tır gıda yardımı gönderildi.
Muhtarlar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğince, Bayburt Valiliği koordinasyonunda depremzedeler için toplanan yardım malzemelerinin yüklendiği tır, Öğretmenevi önünde düzenlenen törenle 'a hareket etti.
Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, burada yaptığı konuşmada, Bayburt'un ülke çapında yardımseverliği ile bilinen bir kent olduğunu söyledi.
Hazırladıkları 500 yardım kolisini Elazığ'daki depremzedelere gönderdiklerini belirten Epcim, "Muhtarlarımızın hepsine teşekkür ediyorum. Kampanyaya önemli katkılar sundular. Bizler için de il protokolü olarak bir araya gelme vesilesi oldu. Bu karlı havada bizleri yalnız bırakmayan herkese teşekkür ediyoruz." diye konuştu.
Muhtarlar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Abubekir Altundaşoğlu da kampanyaya destek veren tüm muhtarlara teşekkür etti.
Konuşmaların ardından yardım tırı, İl Müftüsü Hasan Başoğlu tarafından yapılan dua sonrası Elazığ'a uğurlandı.

Bayburt, Elazığ, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

16:36  Kahramanmaraş'ın kurtuluşu ne zaman? Kahramanmaraş kurtuluş mücadelesinde yaşanan olayları!
15:29  Milan Juventus maçı ne zaman, saat kaçta Milan Juventus maçı hangi kanalda? Milan Juventus maçı şifresiz mi?
15:18  Hasan Kaçan kimdir? Hasan Kaçan kaç yaşında, nereli?
14:25  Silahşör nasıl yazılır? Silahşor mu, silahşör mü? Silahşör ne demek?
13:48  KORAL nedir? KORAL harp sistemi özellikleri nelerdir?
12.02.2020 19:31:44