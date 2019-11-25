Bayburt TEM, şehit öğretmen Yılmaz'ı unutmadı

Bayburt Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde (TEM) görev yapan polisler Şehit Necmettin Yılmaz'ı Torul'da mezarı başında andı.



16 Haziran 2017 günü yaz tatilini geçirmek için Şanlıurfa'dan memleketi Torul'a dönerken, PKK'lı teröristlerce Tunceli-Erzincan kara yolunun Pülümür ilçesi kesiminde aracı yakıldıktan sonra kaçırılıp şehit edilen şehit öğretmen Necmettin Yılmaz baba ocağı Torul'da mezarı başında anıldı.



Bayburt Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü Bilgilendirme Önleme Büro Amirliği, Bayburt Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğrencileri ile birlikte Öğretmenler Günü dolayısıyla Şehit Öğretmen Necmettin Yılmaz'ın Gümüşhane'nin Torul ilçesi Demirkapı köyünde bulan kabrini ziyaret ederek, şehidin ailesi ile görüştü. İstiklal Marşı okunarak dualar edilen ziyarette şehit Yılmaz'ın kabrine karanfiller bırakıldı. - BAYBURT