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Bayburt-Trabzon arasında baharda karla mücadele

Bayburt-Trabzon arasında kar yağışı nedeniyle yılın 6 ayı ulaşıma kapalı olan kara yolunun ulaşıma açılması için çalışmalar devam ediyor.

10.04.2020 09:51 | Son Güncelleme: 10.04.2020 09:51
Bayburt-Trabzon arasında baharda karla mücadele
Bayburt- Trabzon arasında kar yağışı nedeniyle yılın 6 ayı ulaşıma kapalı olan kara yolunun ulaşıma açılması için çalışmalar devam ediyor.

Karla mücadele ekipleri trafik yoğunluğunun azlığı ve yoğun kar yağışı nedeniyle sonbahar ve ilkbahar arasında 6 ay süreyle ulaşıma kapalı tutulan yolu açmak için çalışma başlattı. Ekipler, Bayburt- Çaykara arasında 3 bin 500 metre yükseklikteki bölgede kar kalınlığının yer yer 3 metreyi bulduğu yollarda ulaşımı yeniden sağlamak için iş makineleriyle çalışmalarını yürütüyor. Karla mücadele ekibi, bağlantı yollarının yanı sıra kışın yoğun kar alan güzergahtaki köylerde de vatandaşların problem yaşamaması için çalışma sürdürüyor. - BAYBURT

Kaynak: İHA

Etiketler: Trabzon, Bayburt, Güncel
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