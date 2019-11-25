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Bayburt Ülkü Ocaklarından Başkan Pekmezci'ye Öğretmenler Günü ziyareti

Bayburt Ülkü Ocakları İl Başkanı Yunus Emre Zengin beraberinde yönetim kurulu üyeleri ile birlikte kendiside bir öğretmen olan Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci'ye Öğretmenler Günü dolayısıyla ziyarete bulundu.

25.11.2019 18:59 | Son Güncelleme: 25.11.2019 19:04Bayburt Ülkü Ocaklarından Başkan Pekmezci'ye Öğretmenler Günü ziyareti
Ülkü Ocakları İl Başkanı Yunus Emre Zengin beraberinde yönetim kurulu üyeleri ile birlikte kendiside bir öğretmen olan Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci'ye Öğretmenler Günü dolayısıyla ziyarete bulundu.

Ziyaretten duyduğu memnuiyeti dile getiren Belediye Başkanı Pekmezci, Başkan Zengin ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür ederek, "Ocak başkanımızla beraber yönetici arkadaşlarımız 24 Kasım öğretmenler günü ile ilgili ziyarette bulunuyorlar. Bende kendilerine teşekkürlerimi sunuyorum. Bizler içinde olmaktan gurur duyduğumuz ve senelerce hizmet ettiğimiz o camianın bir mensubu olarak bugün eğitim camiasının farklı boyutlarıyla birbirleriyle ilişkisi olan bir konumda. Şu anda ocakta bu konularla yakinen ilgileniyor. Onlarda aslında eğitimin bir başka parçası onların burada olmalarından mutluluk duydum. Kendilerine teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Başkan Pekmezci'nin öğretmenler gününü kutlayarak çiçek takdim eden Ülkü Ocakları Başkanı Yunus Emre Zengin ve yönetim kurulu üyeleri ise misafirperverliğinden dolayı teşekkür ederek çalışmalarında başarılar dilediler. - BAYBURT

Hükmü Pekmezci, Bayburt, Güncel

Kaynak: İHA

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