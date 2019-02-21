Bayburt'un Kurtuluş Yıl Dönümü

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Bayburt'un düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.Program kapsamında, Vali Ali Hamza Pehlivan, Belediye Başkanı Mete Memiş, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun ile bazı kamu kurumlarının müdürleri ile siyasi parti temsilcileri, işgal yıllarında Ermeni çetelerce şehit edilen dönemin belediye başkanı Hafız Süleyman'ın, Ulu Cami bahçesindeki mezarını ziyaret etti.Ziyaretin ardından Vali Pehlivan ve beraberindekiler, Bayburt Ortaokulu bahçesindeki Atatürk büstüne çelenk sundu.Valilik önünde devam eden programda konuşan Pehlivan, Bayburt'un kurtuluşunu, Kop Müdafaası, Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde sürdürülen milli mücadele, Çanakkale, Dumlupınar ve Anadolu'nun her köşesinde verilen mücadelelerle birlikte değerlendirmek gerektiğini söyledi.Pehlivan, Kop müdafaasının sadece Bayburt'un müdafaası için değil bütün Anadolu için bir dönüm noktası olduğunu belirterek, "Orada yaklaşık 6 ay süren mücadele neticesinde Anadolu'nun vilayetlerinin, ecdadımızın toparlanması için bir fırsat oluşturmuştur. Bugün vesilesiyle Kop şehitlerimizi de rahmetle yad ediyoruz. Orada çok büyük ve hazin hikayeler var." dedi.Belediye Başkanı Memiş ise milletlerin hafızalarının da insanların hafızaları gibi olduğunu ifade ederek, "İnsan hafızasını kaybeder mankurtlaşırsa ondan hiçbir şey olmaz. Bunun için de Bayburt ve Bayburtlular olarak hafızamızı kaybetmeme adına bu hadiseleri bilmemiz, öğrenmemiz, diri tutmamız, gelecek nesillere aktarmamız çok önemlidir." diye konuştu.Etkinlikler, kurtuluş günü ile dönemin belediye başkanı Hafız Süleyman'ın şehit edilmesinin canlandırılması ve halk oyunları gösterisiyle tamamlandı.Kutlama programına, Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Murat Tiryaki, Adalet Komisyonu Başkanı Menderes Akar, İl Emniyet Müdürü Sezayi Er, kamu kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.