Haberler » Güncel » Bayburt'un yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor - Haber

Bayburt'un yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor

Bayburt ve çevresinde karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor.

03.01.2020 09:01 | Son Güncelleme: 03.01.2020 09:06 Bayburt'un yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor
ve çevresinde karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor.

Meteoroloji 11. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, Doğu Karadeniz Bölgesi'nde havanın çok bulutlu, bölge genelinin öğle saatlerinden sonra bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sahil kesimlerde yağmur, iç ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. Sıcaklığın düştüğü bölgede rüzgar doğu ve kuzeydoğu yönlerden hafif zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bayburt'ta gece en düşük hava sıcaklığı eksi 6 derece, Demirözü ve Aydıntepe ilçelerinde ise eksi 8 derece olarak ölçüldü.

Kar kalınlığının 3 santimetre olduğu Kop Kayak Merkezinde de en düşük hava sıcaklığı eksi 11 derece oldu. - BAYBURT

Doğu Karadeniz Bölgesi, Bayburt, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

10:15   Borsa güne düşüşle başladı - Haber
10:15   Japonya'da 5.9 büyüklüğünde deprem - Haber
10:15   Enflasyon rakamları açıklandı - Haber
10:10   Ahlat'ta kar yağışı - Haber
10:09   Japonya'da 5.9 büyüklüğünde deprem - Haber
09:39   Aç kalan tilki İstanbul sokaklarına indi - Haber
00:25   Cem Uzan ev kazası geçirdi! Sağ elinde 3. derece yanık oluştu - Haber
00:05   THY uçağı kalkıştan kısa bir süre sonra arızalandı - Haber
23:34   İçişleri Bakanı Soylu: İdlib'den Türkiye sınırına 250 bin kişilik göç hareketi söz konusu - Haber
22:42   Son dakika: Libya Devlet Yüksek Konseyi, asker gönderme kararını memnuniyetle karşıladı - Haber
3.01.2020 10:16:02