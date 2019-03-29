Bayburt Üniversitesi 22 Yeni Programla Büyümeye Devam Edecek

Bayburt Üniversitesi
, 2019-2020 akademik yılında öğrenci alımı yapılacak 22 yeni programla akademik birim ve öğrenci sayısını arttırmaya devam edecek.
Yeni akademik yılda, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesindeki Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret Bölümü örgün ve ikinci öğretim programlarına, Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Eğitimi Bölümü Okul Öncesi Öğretmenliği programına ve Sanat ve Tasarım Fakültesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü örgün öğretim programına ilk kez öğrenci alımı yapılacak.
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Spor Yöneticiliği Bölümü örgün ve ikinci öğretim programları tercih kataloğunda yer alacak.
Meslek Yüksekokulları ise 11 bölümde 16 programa öğrenci kabul edecek. - BAYBURT
Yaşam
Kaynak: İHA