Bayburt Üniversitesi Abbas Güçlü'yü Ağırladı

Eğitim alanındaki medyatik çalışmaları ve Genç Bakış
isimli televizyon programı sayesinde üniversite kültürü ile özdeşleşen sembol isim Abbas Güçlü
, Bayburt Üniversitesi
Rektörlüğünün düzenlediği 'Geleceğe Bakış' isimli söyleşide öğrencilerle buluştu.
Prof. Dr. Fuat Sezgin
Konferans Salonu'nda gerçekleşen söyleşi ile son iki haftalık dilimde Bayburt'u ikinci kez ziyaret ettiğini belirten Güçlü, yıllar önce geldiği şehir ile kıyasladığında üniversitenin bambaşka bir suret oluşturduğunu söyledi. Gençlere üniversite öğrencilerinde olması gereken sivil toplum bilinci ve demokrasi kültürü hakkında öğütlerde bulunan Güçlü, dönüşen eğitim anlayışına uyum sağlamanın başarıya giden anahtar kelime olduğunu dile getirdi.
Güçlü, öğrencilik kavramının eğitimdeki dijital dönüşüm ile birlikte yeni bir biçim kazandığına değinerek şöyle konuştu: " Bir üniversitenin başarısı öğrenci kulüplerinin sayısı ile doğru orantılıdır. Sivil ve örgütlü toplumlarda demokratik katılımı temsil eden topluluk faaliyetleri, kaynak oluşturma ve pratik akıl için oldukça gerekli. Bayburt Üniversitesi öğrencileri olarak, dönüşümü takip etmeli, kendinizi geliştirmeli ve sınırların ötesinde olup bitenden haberdar olmalısınız. Günümüz teknolojileri Harvard, MIT, Oxford gibi üniversitelerden sanal ders almayı mümkün kılıyor. Eğitim artık yöreye özgü bir kavram değil. Fiziksel olarak nerede olduğunuzdan çok, ağ sisteminin nerelerine ulaşabildiğiniz ve bilgiyi değere nasıl çevirdiğiniz önemli" dedi.
Konuşmasının sonunda öğrencilerden özgürce soru sormalarını talep eden Güçlü, katılım düzeyinden memnun olduğunu belirterek soruları içtenlikle yanıtladı. Dolup taşan salon karşısında motive olduğunu belirten Güçlü, soruların hepsine yetişemediği için iletişim bilgilerini paylaşarak öğrencilerin kendisine ulaşmalarını istedi.
Söyleşinin hemen ardından yeni inşa edilen Baberti Külliyesi'ni, Coşkun ile birlikte gezen Güçlü, yapılar ve sosyal düzenlemelere hayran kaldığını ifade etti. Güçlü, birçok üniversite gezdiğini ve Bayburt'ta karşılaştığı kampüsün dünya standartlarında olduğunu dile getirdi. - BAYBURT
Abbas Güçlü,Bayburt Üniversitesi,Bayburt
14 Aralık 2018 Cuma 11:24