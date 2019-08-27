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Bayburt Üniversitesi akademik ve idari personelleri Malazgirt Zaferi kutlamalarına katıldı

Malazgirt Zaferi'nin 948. yıl dönümü kutlamaları kapsamında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle gerçekleşen etkinliğe Bayburt Üniversitesi'ni temsilen 24 akademik ve idari personel katıldı.

27.08.2019 16:56 Bayburt Üniversitesi akademik ve idari personelleri Malazgirt Zaferi kutlamalarına katıldı
Malazgirt Zaferi'nin 948. yıl dönümü kutlamaları kapsamında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle gerçekleşen etkinliğe Bayburt Üniversitesi'ni temsilen 24 akademik ve idari personel katıldı.

Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Park Alanı'ndaki etkinliklere katılan Bayburt Üniversitesi akademik ve idari personelleri, Anadolu'yu Türk yurdu yapan atalarımızın ruhunu saygı ve teveccühle yad ettiklerini söylediler. Kutlama programı hakkında açıklama yapan Rektör Prof. Dr. Selçuk Coşkun, sembolik bir temsil gezisinde tüm Bayburt Üniversitesi ailesinin ve şehrin ruhunu beraberlerinde taşıdıklarını ifade ederek Malazgirt'in millet şuurunun oluşmasındaki kilit görevine dikkat çekti. Malazgirt'te bin yıla yakın bir zaman çerçevesinde değişen bir şey olmadığını belirten Coşkun, aynı bağımsızlık ve zafer ruhunun yaşatıldığını ifade etti. Kutlama etkinliklerinin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür eden Coşkun, Malazgirt Zaferini kutladı. - BAYBURT

Recep Tayyip Erdoğan, Bayburt Üniversitesi, Malazgirt, Güncel

Kaynak: İHA

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