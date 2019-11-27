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Bayburt Üniversitesi akademisyenleri yönetimindeki Bocce Milli Takımı, kadınlarda dünya şampiyonu...

Bayburt Üniversitesi akademisyenleri yönetimindeki Bocce Milli Takımından tarihi başarı geldi.

27.11.2019 00:14 | Son Güncelleme: 27.11.2019 00:20Bayburt Üniversitesi akademisyenleri yönetimindeki Bocce Milli Takımı, kadınlarda dünya şampiyonu...
Üniversitesi akademisyenleri yönetimindeki Bocce Milli Takımından tarihi başarı geldi. Mersin'de gerçekleşen şampiyonada Bayburt Üniversitesi Bocce Milli Takımı kadınlarda dünya şampiyonu erkeklerde dünya üçüncüsü oldu.

Bayburt Üniversitesi Beden Eğitimi ve Yüksekokulu'nda görevli akademisyenlerden Türkiye Bowling Bocce ve Dart Federasyonu (TBBDF) ile Uluslararası Bocce Konfederasyonu (CBI) Başkanı Doç. Dr. Mutlu Türkmen ve Antrenör Öğretim Görevlisi Mehmet Yönal yönetimindeki Türk Milli Takımı, Dünya Erkekler ve Kadınlar Bocce (Volo) Şampiyonası'nda tarihi başarılara imza attı. Şampiyonada kadınlar dünya şampiyonu olurken erkekler ise dünya üçüncülüğü elde etti.

Mersin'de gerçekleşen şampiyonada mücadele eden kadın ve erkek Milli Takımı, birçok ülkenin yarıştığı müsabakalar sonunda Türkiye'ye ve Bayburt'a gurur yaşattı. Spor Yöneticiliği Bölümünde görevli TBBDF ve CBI Başkanı Doç. Dr. Türkmen, dünya şampiyonluğu ve üçüncülüğü derecelerini yorumlarken uzun süren bir emek süreci sonunda Bocce sporunun doğduğu ülkelerle rekabet edecek konuma geldiklerini ifade etti. Türkmen, bu tarihi derecelerin Türkiye'de henüz yeni bir spor olarak kabul edilen Boccenin gelişmesine katkı sunmasını beklediklerini söyledi. Türkmen, Rektör Prof. Dr. Selçuk Coşkun ve Bayburt Üniversitesi BESYO'ya destek ve motivasyonlarından dolayı teşekkür etti.

Tarihi başarıya imza atan Türk Milli Takımı sporcuları ile birlikte TBBDF ve CBI Başkanı Doç. Dr. Türkmen ve Antrenör Öğr. Gör. Yönal'ı kutlayan Rektör Coşkun, bu başarının farklı şampiyonalarda sürdürüleceğine inandığını belirterek gelecekte Bayburt Üniversitesi'nden sporcuları da Bocce Milli Takımında görmek istediklerini dile getirdi. - BAYBURT

Bayburt Üniversitesi, Bayburt, Spor

Kaynak: İHA

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