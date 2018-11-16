Bayburt Üniversitesi'nde Meyve Bahçesi Oluşturuldu

Bayburt Üniversitesi
, öğrencilerinin mesleki uygulama derslerindeki teorik bilgilerini pratiğe aktarmaları için meyve bahçesi kurdu.
Üniversiteden yapılan yazılı açıklamada, Uygulamalı Bilimler Fakültesi Organik Tarım İşletmeciliği Bölümü öğrencilerinin teorik bilgilerinin pratiğe aktarması, meyve tür ve çeşitliliği hakkındaki yetiştiricilik bilgilerinin sağlanması, mesleki uygulama derslerinin yürütülmesi amacıyla 11 dekarlık meyve bahçesi oluşturulduğu aktarıldı.
Baberti Külliyesi'ndeki meyve bahçesinin yaz döneminde kurulduğu ifade edilen açıklamada, meyve bahçesinde, goji berry (kurt üzümü), elma, armut, kiraz, aronia, böğürtlen, dut, vişne, güz yemişi, ahududu ve ayva gibi meyvelerin yetiştirildiği, yöre iklimine uyum gösteremeyen türler için sera kurulacağı kaydedildi.
Meyve bahçesinin Doç. Dr. Ümmügülsüm Erdoğan ile Dr. Öğr. Üyesi Yaşar
Erdoğan'ın sorumluluğunda oluşturulduğu aktarılan açıklamada, değerlendirmesine yer verilen Doç. Dr. Ümmügülsüm Erdoğan, öncelikli amaçlarının bölgede üretim çeşitliliğini arttırmak olduğuna dikkat çekti.
Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun
ise, oluşturulan meyve bahçesinin henüz bir uygulama sahası durumunda olduğunu, etkinliğin durumuna göre ekili alan miktarını arttırabileceklerini vurguladı.
Bayburt Üniversitesi