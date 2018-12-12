Bayburt Üniversitesi'nde 'Üç Tarzı Siyasetin Yüz Yıllık Evrimi' Konferansı

Bayburt Üniversitesi
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi'nin düzenlediği 'Üç Tarzı Siyasetin Yüz Yıllık Evrimi' isimli konferansa konuşmacı olarak katılan İhsan Aktaş
, mevcut siyasi konjonktürün sanıldığı gibi yeni değil, geleneksel bir anlayıştan beslendiğini söyledi.
Prof. Dr. Fuat Sezgin
Konferans Salonu'nda gerçekleşen konferansa, Bayburtlu olduğunu belirterek başlayan Aktaş, çocukluk dönemlerinde nesillere aşılanan Garbın üstünlüğü bilincinin, Osmanlı haritasına tanıklığıyla birlikte yıkıldığını ifade etti.
Anadolu'da korunması gereken bir kültür ve siyaset kimliğinin varlığından bahseden Aktaş, Üç Tarzı siyaseti şöyle özetledi: " Osmanlı İmparatorluğu
'nun son dönem siyaseti, Osmanlıcılık, İslamcılık ve Türkçülük fikirleri ekseninde şekillendi. Her biri farklı dönemlere tekabül etse de zamanla ortaya çıkan sentez, mevcut Türk siyasetine biçimini kazandıran yaklaşımı ortaya çıkardı. Türkiye
'de Üç Tarzı siyasetin kurucu ayakları olan Osmanlıcılık, İslamcılık ve Türkçülük her zaman vardı. Bir kesişme kümesi gibi dönemlere göre bir kutbun baskınlığı söz konusu oldu."
Aktaş, Cumhuriyet döneminde Üç Tarzı siyasette değişiklikler meydana geldiğini anlatarak, Osmanlıcılık düşüncesinin yerine Garbçılık (Batıcılık) düşüncesinin konumlandırıldığını ve siyasi geleneklerde Batı orijinli bir yaklaşımın etkinliğini koruduğunu dile getirdi. Konuşmasının sonunda öğrencilerin sorularını içtenlikle yanıtlayan Aktaş, gençlere tarih bilinçlerini muhafaza etmeleri ve yüzlerini bu topraklara dönmeleri konusunda nasihatte bulundu.
Konferans, Vali Ali Hamza Pehlivan
ve Rektör
Prof. Dr. Selçuk Coşkun
'un, Aktaş'a katılım plaketi takdim etmesi ile birlikte sona erdi.
Konferans sonunda Vali Pehlivan ve Rektör yardımcıları ile birlikte Rektör Coşkun'u makamında ziyaret eden Aktaş, Bayburt'a davet edilmenin kendisini çok mutlu ettiğini ve geleneklerinden uzaklaşmış bir gençliğe umut olmak adına üniversitenin tüm davetlerine icabet edeceğini söyledi.
Konferansa, Pehlivan ve Coşkun'un yanı sıra, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hanefi Bayraktar, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Süleyman Çiğdem
, İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nasrullah Hacımüftüoğlu, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Emin Erdem
, akademisyenler, kurum amirleri ve öğrenciler katıldı. - BAYBURT
Bayburt Üniversitesi,Bayburt
12 Aralık 2018 Çarşamba 12:26