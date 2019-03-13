Bayburt Üniversitesi Öğrencileri Karadeniz Kariyer Fuarına Katıldı

Kaynak: İHA

Karadeniz Teknik Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleşen Karadeniz Kariyer Fuarına katılan Bayburt Üniversitesi öğrencileri, Türkiye'nin önde gelen holding ve firmalarının temsilcileri ile buluştu.11-12 Mart tarihlerinde Trabzon Şenol Güneş Spor Kompleksi Medical Park Stadyumunda kurulan dev organizasyon, Karadeniz Bölgesi'ndeki 12 paydaş üniversitenin öğrencilerine sektörün yıldızlarıyla doğrudan etkileşme olanağı sundu. Bayburt Üniversitesi'nin 56 ve 97 kişilik iki öğrenci grubuyla katıldığı fuarda, 150 büyük firmanın seminerleri, sunumları ve etkinlikleri yer aldı. Öğrenciler, firmalar tarafından açılan stantlarda temsilciler ile görüşerek mülakatlara katıldı ve özgeçmişlerini iletti.'Yetenek Her Yerde' sloganıyla hayata geçirilen fuarda öğrencilere danışmanlık yapan Bayburt Üniversitesi Kariyer Merkezi Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Ömer Yazıcı, girişimci ruh taşıyan bir öğrenci grubunu sektörün lokomotifleriyle buluşturduklarını söyledi. Fuarda Rektör Prof. Dr. Selçuk Coşkun'u temsilen bulunan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Halil İbrahim Şimşek ise, sektörde faaliyet gösteren tüm hizmet grupları ve üreticilerin stant açtığı fuarın, firmalar ve öğrenciler için bulunmaz bir fırsat olduğunu dile getirdi. Şimşek, birçok öğrencinin bu fuar vasıtasıyla hayalini kurduğu şirkette çalışma fırsatı bulacağına inandıklarını söyledi.Fuara, ev sahibi Karadeniz Teknik Üniversitesi ve Bayburt Üniversitesi dışında, Amasya Üniversitesi, Avrasya Üniversitesi, Giresun Üniversitesi, Gümüşhane Üniversitesi, 19 Mayıs Üniversitesi, Ordu Üniversitesi, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Tokat Üniversitesi ve Trabzon Üniversitesi'nden öğrenciler katıldı. - BAYBURT