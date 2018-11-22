Bayburt Üniversitesi Rektörü Coşkun, Gazetecilerle Buluştu

Bayburt Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun
, 2008 yılında kurulan ve bu yıl 10'uncu kuruluş yılı olan genç Bayburt Üniversitesi'nin kendi kendine yetebilir bir üniversite halini almaya başladığını ifade etti.
Baberti Külliyesi'ndeki Konukevi'nde kentte görev yapan medya temsilcileriyle bir araya gelen Rektör Coşkun, Bayburt Üniversitesi'nin yaklaşık 12 bin 500 öğrencisi, 409 akademik, 210 idari personeli ile yine 160 dolayında yeni kadroya geçen işçisiyle her geçen gün büyüyen bir üniversite olduğunu söyledi.
Coşkun, 2008 yılında kurulan ve bu anlamda genç bir üniversite olan Bayburt Üniversitesi'nin akademik anlamda da her geçen yıl büyüdüğüne dikkat çekerek, "Artık kendi hocalarımızın bir bölümü profesör olmaya başladı. Yani kuruluş sürecinde diğer üniversitelerden aldığımız hocalar dışında kendi kadromuzda çalışan hocalarımızdan profesör, doçent olmaya başlayanlar var." diye konuştu.
Yine il dışına ve yurt dışına gönderilen doktor öğretim üyelerininde doktoralarını tamamlayanların geri dönüş yapmaya başladıklarını ifade eden Coşkun, şöyle konuştu:
"Bu da bize zenginlik ve nitelik katmaya başladı. Artık Bayburt Üniversitesi bu aşamadan sonra kendi kendine yetebilir bir üniversite halini almaya başladı. Çok istisnai dersler için bazen Trabzon
'dan bazen Erzincan
'dan bazen de Atatürk Üniversitesi
'nden destek almak durumunda kalıyoruz. Onun dışında kendi kendine yeter bir üniversite haline geldik."
Coşkun, Bayburt Üniversitesi'nin dijitalleşme alanında pilot üniversitelerden biri olduğunu da anımsattığı konuşmasında Baberti Külliyesi'nde oluşturulan kütüphanenin de endüstri 4.0 mantığına yakın olduğunu kaydetti.
Medya temsilcileriyle kütüphane binası ve yeni kurulan spor salonunu da gezen Rektör Coşkun, Bayburt Üniversitesi'nin kendi akademik çalışmalarının yanında yine her alanda Bayburt'ta değer katacak çalışmaları da yürüteceğini dile getirdi.
22 Kasım 2018 Perşembe 15:41